陸書出版須送審 王健壯：「匪書」能毀台灣民主自由？

王健壯憂心台灣將喪失寶貴的出版自由。（本報資料照片）

文化部日前發出新聞稿指出，未來大陸圖書在台出版，業者在申請ISBN（國際標準書號）時，須同步進行「免稅認可」及「大陸地區圖書發行許可」。文化部此舉形同宣布擬對陸書進行全面審查，資深媒體人王健壯與楊照期期以為不可，憂心台灣 將喪失寶貴的出版自由。

王健壯在本報系聯合報專欄指出，一個國家如果號稱有出版自由，這個國家對出版品就不可能進行事前審查，政府若對出版品採取任何形式的事前限制手段，都有違憲之虞，這個國家當然也稱不上是有出版自由的國家。

王健壯批評，文化部決定「落實」過去形同具文的大陸出版品許可辦法，理由包括：「民主防禦機制的體現」，以及「避免不具善意國家利用台灣民主自由，破壞台灣民主自由」。這些理由顯然都是政治性考慮，都是反中抗中思維的體現，並且企圖以防衛性民主理論來合理化對出版自由的限縮。但一本大陸出版的書有必要無限上綱到防衛性民主的層次嗎？一本大陸出版的書可以達到破壞台灣民主自由的目的嗎？根據憲法增修條文規定，防衛性民主僅針對有違憲之虞的政黨，文化部以此理論限縮出版自由，顯然欠缺憲法依據。更何況，大法官644號解釋早已把主張共產主義或分裂國土的言論，視為應受憲法保障的政治性言論，文化部若要以許可辦法中「宣揚共產主義或從事統戰」的條文，禁止某些大陸出版品在台灣發行，豈不明顯違憲？而且台灣民主自由難道脆弱到可以被一本「匪書」就輕易毀之殆盡？

王健壯語重心長地說，李永得曾經是走過戒嚴歲月的老記者，年輕時也必然涉獵過各式各樣的「匪書」，對禁書年代的記憶一定至今難忘。如今他當文化部長，在政策上的所作所為，理應與戒嚴時期大不相同，但他先是以程序理由查禁了一本大陸童書繪本，現在又要對大陸出版品實施雙重事前限制，豈不是又把大陸出版品以匪書視之？讓台灣一步步又走回那個不堪回首的禁書年代？要做一個徹底廢除出版品事前審查制度的部長，或要做一個可能動輒查禁匪書的部長，李永得如果初心未變，當然應該知所抉擇。

楊照質疑文化部嚴重低估了許可與審查的難度。（本報資料照片）

楊照：誰來審查？用什麼方式？依照什麼標準？

作家楊照則透過臉書表示，文化部顯然嚴重低估了許可與審查的難度，「誰來審查？用什麼方式審查？依照什麼標準？請主管單位不要躲在公文式的三言兩語規定後面，請負責任站出來認真回答這些最基本的問題，完整告訴我們審查到底將如何進行吧！」

楊照說，若作家莫言的一本小說 要在台灣出版，送去申請許可，該交給誰來審查？如果組評審委員會，找專家學者，名單又由誰決定？「依照什麼原則，用什麼標準選出這些『專家學者』，憑什麼認定他們有資格有權力幫台灣讀者決定什麼書可以看、什麼書不適合看？」

楊照批評，若有評審委員認為莫言小說中「提到台灣看起來不友善」，甚至顯示他「支持武力犯台」，那小說就不能得到許可嗎？「有沒有可能是評審委員無法分辨小說人物的意見和作家本人的態度？」甚至若審查後，政府要求出版社改掉這段內容，重新送審才能出版，「那台灣和中國 還有什麼差別嗎？曾幾何時，台灣也要有和大陸一樣的出版審查、出版管制了？」