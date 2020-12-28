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陸書出版須送審…出版業者錯愕：活回戒嚴時代了？

台灣新聞組／台北28日電
陸書出版須送審讓出版業者錯愕。圖為台北書展。（本報資料照片）
陸書出版須送審讓出版業者錯愕。圖為台北書展。（本報資料照片）

文化部規定明年2月1日起大陸授權台灣出版品須審查通過才能取得書號，出版界譁然。獲得2020台北書展大獎編輯獎的寶瓶出版社總編輯朱亞君，日前就在臉書提到，「一早醒來，發現買大陸版權的書要送審，我把眼睛都揉瞎了，還以為活回了  蔣公時代。」文末特別tag「不要拿進口發行圖書來糊弄，那是實體書，不是指版權」。

台北中國時報報導，台北市出版商業同業公會理事長、時報出版董事長趙政岷表示，文化部25日邀請圖書出版相關公協會和幾間出版社代表召開閉門會議，「當時與會的所有出版業代表，沒有一個人支持陸書審查。」

朱亞君表示，「我們好不容易廢除《出版法》，換來出版自由。如果政府今天要倒行逆施，走回頭路做內容審查，是不是也至少該好好出面跟大家講清楚？就像大陸禁止同志、煽動國家分裂等書籍，我們政府就算真的要審查，是不是應該至少說清楚審查標準？」

聯經出版社發行人林載爵表示，做為陸書申請許可法源依據的「大陸地區出版品電影片錄影節目廣播電視節目進入台灣地區或在台灣地區發行銷售製作播映展覽觀摩許可辦法」，第四條規定「大陸地區出版品之內容有下列情形之一者，不予許可進入台灣地區」中，第一項是「宣揚共產主義或從事統戰者」。

林載爵表示，「從事統戰不被允許可以理解，但討論共產主義這個思想的形成、歷史、變遷，也不行嗎？那我們可以談馬克思主義嗎？為何我們可以出談納粹的書，卻不能出談共產主義的書？可見這個法條已經嚴重過時了。」

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