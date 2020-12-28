新聞評論／文化部的撒手鐧 徹底摧毀台灣出版自由

出版界認為，台灣在華文市場具有特別地位，就是靠出版自由。台灣是成熟社會，讀者自己會判斷要不要買書，不該由政府代為判斷。(本報資料照片)

繼大陸童書《等爸爸回家》被禁下架，文化部最近更宣布大陸圖書授權台灣 出版將全面審查。禁陸童書，陸委會說是為杜絕中共文化統戰滲透；審查陸書出版，文化部更說是為避免不具善意的國家破壞台灣的民主自由。但出版業質疑這是文化封鎖，把台灣帶回查禁書的年代。事實上，破壞台灣民主自由的，就是蔡政府。

諷刺的是，歷年台北國際書展開幕，不論總統或副總統都會對各國使節得意表示，台灣是華人 世界裡擁有最充分出版自由的國家；然而作為台灣民主標記的出版自由，卻不斷被蔡政府摧毀。

首先是2018年5月，各出版社都收到文化部公函，指參加中小學生優良課外讀物徵選的19家出版社計43冊大陸授權出版品，未申請許可，已涉違法。這個警告震驚了出版界，儘管文化部後來澄清，《出版法》於1999年廢止後，台灣創作及出版發行均為自由開放，無須經政府審核。但這個讓出版界「眼脹頭痛，腦門皆裂」的緊箍咒，只是暫時放鬆而已。

果然，最近文化部突然宣布，明年2月1日起由大陸授權出版的書籍，必須先向文化部申請許可，才可向國家圖書館申請書號，否則沒有書號不能發行，也不能免稅。文化部下此撒手鐧，已經徹底踐踏出版自由。

政府的依據是由《兩岸條例》授權、1993年訂定的大陸出版品許可辦法，規定大陸地區出版品如有宣揚共產主義或從事統戰者，不予許可。陸委會據此表示「依法行政，有法必依」。

這個「有法必依」的法比已廢止的《出版法》更違背思想自由與出版自由。在思想自由上，依此「辦法」，共產主義思想的演進不能研究，共產主義運動的發展不能討論，馬克思《資本論》不能閱讀，難道我們又進入戒嚴時代？更荒謬的是，台灣已有六個註冊登記的共產黨，合法的共產黨宣揚共產主義是非法的，這要如何解釋？

在出版自由上，這個「辦法」採取了比《出版法》還惡劣的手段。必須送審才能出版，這是最嚴重的倒退，即使戒嚴時期也未要求事先送審。至於文化部有沒有能力審查、如何審查？恐怕文化部也無法回答。其次是審查綁書號，未經審查許可就沒有書號，不能銷售。這是專制加上極權，何來民主？何來自由？事先送審加上審查綁書號這兩支棒子，一向是蔡政府攻擊中國 大陸沒有出版自由和思想自由的依據，如今豈非宣告蔡政府的「中國化」。更惡質的是，在「辦法」之外另行加上沒有書號就不能免稅，此舉猶如流氓政府的恐赫和勒索。文化部爭取到出版品免稅，卻以此恩惠要脅出版界，不但為德不卒，還在「中國化」之外加上「流氓化」。

針對不合理的惡法，進步的政府會主動修改或廢除，中庸的政府會將它擱置，退步的政府卻會揭起「依法行政，有法必依」的大旗。文化部長李永得當年曾是勇敢挑戰威權的記者，如今掌握文化權力就開始打造新威權；當年鄭南榕要求百分之百的言論自由，如今民進黨當權者卻不斷對出版自由強套枷鎖；假藉行政權力行使違憲條例，把民主自由的招牌徹底砸爛，不但撕毀「思想、信仰、學術的自由，不得以任何法律限制」的黨綱，也踐踏「人民為文化與文化權利之主體，享有創作、表意、參與之自由及自主性」的「文化基本法」，更違背「人民有言論、講學、著作及出版之自由」的憲法保障。蔡政府倒行逆施，迫害出版自由，台灣還能說是民主自由的國家嗎？