我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1865萬例 紐約州逼近90萬

CDC：英國搭機赴美乘客 須交三日內新冠檢測報告

黑白集／蔡政府何不禁《動物農莊》?

黑白集
蔡英文政府政權在握便換了腦袋嘴臉，仿若英國作家歐威爾的名著《動物農莊》情節。（記者黃義書／攝影）
蔡英文政府政權在握便換了腦袋嘴臉，仿若英國作家歐威爾的名著《動物農莊》情節。（記者黃義書／攝影）

大陸童書《等爸爸回家》被綠委質疑「中國紅讀入侵」，文化部立馬禁止發行。若要認真查，該禁的恐怕不只這一本。

首先該禁的，是英國作家歐威爾的名著《動物農莊》。農場牲畜在豬領導下發動革命，趕走剝削牠們的主人；掌權後的豬，行為卻一天比一天更像人類。當豬宣布，為領導動物對抗人類，牠「被迫」享有愈來愈多特權；其他動物疑惑這是否符合革命的戒條，才發現牆上標語早就被塗改。有的動物膽敢提疑問，豬身旁的羊群立刻高聲尖叫，壓掉不同聲音；另一側的惡犬則露出獠牙，威脅把妄動者撕碎。

最後，豬宣稱「動物皆平等，但有些動物比其他動物更平等」。於是，豬和人一樣穿起衣服，兩腿直立走路，甚至和人類把酒言歡。動物們從窗子看進去，已分不清屋裡爛醉的，到底誰是人、誰是豬。

《動物農莊》1945年出版，情節卻活脫是2020年台灣政局的預言。蔡政府推動政策，為了達到目標，採取的手段幾乎無一不是當初自己抨擊反對的事。如今政權在握，便換了腦袋嘴臉；唯一差別，是比前人更懂得：到手的權力絕不能鬆手。

許多中學把《動物農莊》當指定讀物，要學生們撰寫心得報告。如此以古非今的讀物，恐將造成國安重大危機，還不趕緊禁了！

台灣 中國 英國

上一則

憂紐機師與廣達女釀社區感染 台CDC急籲醫界警覺

下一則

台疫苗研發落後 明年中恐難上市

延伸閱讀

新聞評論／面對鴨霸政府 只能用全民意志對決

新聞評論／面對鴨霸政府 只能用全民意志對決
綠民調：逾6成滿意蔡英文表現 不滿多因「開放美豬」

綠民調：逾6成滿意蔡英文表現 不滿多因「開放美豬」
黑白集／中央囁嚅噤聲 盧秀燕突襲了誰

黑白集／中央囁嚅噤聲 盧秀燕突襲了誰
藍批蔡政府：台灣將成查水表共和國

藍批蔡政府：台灣將成查水表共和國

熱門新聞

指揮中心12月1日推出的秋冬防疫專案，已加強要求國內8大類場所強制戴口罩等措施。圖為民眾進入公共場所，搭乘大眾交通工具佩戴口罩。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

病毒帶進來也傳染不出去！台灣靠這招阻斷新冠肺炎傳播

2020-12-20 09:11
譚傑龍遭「網路桃色詐騙」惡意盜錄，自慰影片外流。(本報資料照片)

台籃壇近20球星被偷拍 不雅淫片外流

2020-12-19 02:28
中華航空、長榮航空分別提醒，搭乘往返大陸航班之旅客，出示之核酸檢測陰性報告病名需使用「新冠肺炎」或「COVID-19」。（本報資料照片）

陸方拒接受武漢肺炎…新冠檢測「正名」 華航、長榮跟進

2020-12-19 02:30
紐籍機師違反防疫相關規定，長榮航空表示，屬實將予以免職處分。 (報系資料照)

台機師工會：確診紐籍機師全程未戴口罩 經勸仍囂張

2020-12-22 09:43
目前紐籍機師尚在負壓隔離病房接受治療，長榮航空已召開紀律委員會，做出懲處。聯合報系資料照片

執勤未戴口罩傳染給2機師 長榮確診紐籍機師被開除了

2020-12-23 06:55
民進黨立法院黨團總召柯建銘。(本報資料照片)

柯建銘兒子涉從美運毒「不起訴」驗毒呈陽性反應

2020-12-22 22:44

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒

2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒
「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客

「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客
瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照

瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照
大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用

大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用
波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票

波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票