黑白集／蔡政府何不禁《動物農莊》?

蔡英文政府政權在握便換了腦袋嘴臉，仿若英國作家歐威爾的名著《動物農莊》情節。（記者黃義書／攝影）

大陸童書《等爸爸回家》被綠委質疑「中國 紅讀入侵」，文化部立馬禁止發行。若要認真查，該禁的恐怕不只這一本。

首先該禁的，是英國 作家歐威爾的名著《動物農莊》。農場牲畜在豬領導下發動革命，趕走剝削牠們的主人；掌權後的豬，行為卻一天比一天更像人類。當豬宣布，為領導動物對抗人類，牠「被迫」享有愈來愈多特權；其他動物疑惑這是否符合革命的戒條，才發現牆上標語早就被塗改。有的動物膽敢提疑問，豬身旁的羊群立刻高聲尖叫，壓掉不同聲音；另一側的惡犬則露出獠牙，威脅把妄動者撕碎。

最後，豬宣稱「動物皆平等，但有些動物比其他動物更平等」。於是，豬和人一樣穿起衣服，兩腿直立走路，甚至和人類把酒言歡。動物們從窗子看進去，已分不清屋裡爛醉的，到底誰是人、誰是豬。

《動物農莊》1945年出版，情節卻活脫是2020年台灣 政局的預言。蔡政府推動政策，為了達到目標，採取的手段幾乎無一不是當初自己抨擊反對的事。如今政權在握，便換了腦袋嘴臉；唯一差別，是比前人更懂得：到手的權力絕不能鬆手。

許多中學把《動物農莊》當指定讀物，要學生們撰寫心得報告。如此以古非今的讀物，恐將造成國安重大危機，還不趕緊禁了！