投審會通過 台積電來美設廠放行

經濟部投審會22日核准通過台積電來美國設廠計畫。(本報資料照片)

台積電 11月董事會拍板斥資35億美元（約994億台幣）赴美國 設廠計畫，經濟部投審會昨天核准通過，正式放行海外投資 。台積電規畫於美國亞利桑那州鳳凰城設置一座12吋晶圓廠，預計於2024年上半年開始生產5奈米製程產品，將是台積電在海外最先進製程的生產據點。

台積電目前在海外有兩座晶圓廠，分別位於大陸上海與南京，美國亞利桑那州新廠將是第三座；針對台積電亞利桑那州投資案，經濟部昨也說明，此次此國際合作有利台美雙方建構更完整的半導體供應鏈，也能帶動整體高科技產業的發展。台積電考量接近客戶及未來布局，赴美投資時，台積電投資重心仍在台灣，台灣仍保有至少一個世代的技術優勢。

台積電則強調，赴美設廠是基於客戶需求及美國提供足夠投資優惠，讓台積電在美國製造，還能獲利。台積電規畫美國廠預訂明年第一季動工丶2023年試產、2024年量產，也邀集相關化學品供應商一同前往，投資優惠比照台積電。

投審會表示，台積電已先行於今年12月以3000萬1000美元在美國設立TSMC ARIZONA核備，另申請以34億6999萬美元對前述美國投資事業增資設廠，以就近滿足北美市場對於先進製程的強勁需求。

經濟部指出，台積電赴美投資是商業考量，但同時對台美供應鏈合作有利。台積電過去五年的總營收，仍以美國客戶為多數，該公司赴美投資，主要考量為接近客戶，同時也強化全球布局。

經濟部表示，台積電在台灣的先進製程，製造的技術優勢至少領先一個世代。台積電已經在今年第二季在台商品化製造5奈米產品，而本次赴美投資預計在2024年第一季，才會在美國產出5奈米產品。

經濟部強調，台積電過去5年的資本支出，有大約97%用於投資台灣，未來3年將持續攀高，相關投資可繼續帶動台灣的就業與技術升級。明年台積電預計應聘人數可達7000人。除了未來的投資外，台積電在台灣的產能依然占將近九成。