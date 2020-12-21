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新聞評論／AIT處長之怒 又是雙標黨事件

聯合報社論
AlT處長酈英傑(左)拜訪台中市長盧秀燕。（本報資料照片）
AlT處長酈英傑(左)拜訪台中市長盧秀燕。（本報資料照片）

台中市長盧秀燕會晤美國在台協會（AIT）處長酈英傑，當面反映地方不滿萊豬之民意，事後遭AIT與行政院雙重夾擊。行政院長蘇貞昌批評她破壞台美關係，卻旋被發現，2012年高雄市長兼民進黨代主席陳菊也曾當面向前AIT處長司徒文表示反對萊牛進口。原來，這又是一起「雙標黨」事件。

事實上，當年不僅陳菊「突襲」AIT，當時的台南市長賴清德也上場火力支援。當時司徒文南下高雄參加活動，陳菊當面大談反對瘦肉精美牛，賴清德跟進表示大家對瘦肉精有疑慮，希望即將卸任的司徒文退休前能解決美牛問題。有趣的是，陳菊和賴清德都強調，台灣社會和民進黨不反美、也不反美牛，而是反對含瘦肉精的美牛。這些話，和盧秀燕強調拒絕萊豬不影響台美情誼及未來合作別無二致，更與前總統馬英九重申反萊豬、不反美豬的立場殊途同歸。

然而，民進黨近期的表現，卻幾乎把「雙標黨」當成自己的榮耀勳章了。蔡總統當年強烈反毒牛，如今卻全力擁抱萊豬，竟美其名「時空環境改變」。而馬英九當年堅拒萊豬，只開放影響較小的30月齡以下美牛，如今依然反對萊豬，卻被民進黨批評「昨是今非」，還常被蘇貞昌以「馬維拉」來挺萊豬。蔡英文和陳菊反美牛不是反美，馬英九和盧秀燕拒萊豬就是反美，這是什麼邏輯？同是地方首長，陳菊向司徒文表明反萊牛，盧秀燕向酈英傑表達拒萊豬；但在蘇貞昌口裡，陳菊是「按規矩來」，盧秀燕就是「破壞台美關係」，這又是什麼嘴巴說得出口的話？

還原兩次現場，司徒文因陳菊反美牛而歡欣嗎？顯非如此。他是情商較佳的外交官，保持風度；在陳菊反覆說明台灣不反美後，他旋即轉而大笑。司徒文起初也不願談美牛，後來才說美台關係不是只有美牛問題，台美雙邊貿易關係需要進一步改善，他希望台美雙方都享有高生活品質。酈英傑則在盧秀燕表達拒萊豬但不影響雙方情誼時，當場似顯不悅但未回應，AIT事後卻發出措詞強烈的新聞稿，強烈批評「當政治人物在台灣消費者間散播不實資訊，並引發毫無根據的焦慮時，對所有人均無助益」，反應稍顯過度。

進一步看，同樣面對地方首長反映台灣民意對美國萊劑肉品的疑慮，司徒文和酈英傑的臨場應對也截然有異。司徒文自我克制情緒，有效化解尷尬，並從雙贏的角度鼓勵台灣開放市場。酈英傑則以不可冒犯之姿，指控台灣地方民選首長散播不實資訊，並警告這對大家都沒好處。兩次場景氣氛不同，除了司徒文和酈英傑的個人因素外，更值得玩味的是：同樣面對與中央執政不同黨籍的地方首長，為什麼八年前的AIT處長不以為忤，如今卻覺得遭到嚴重冒犯？

八年前，馬政府開放30月齡以下美牛進口，仍堅拒萊豬；但在外交政策上，其「親美、和陸、友日」的戰略，讓政府得以在台、美、中之間維持比較穩定的關係，可在內外壓力下有所為及有所不為。也因此，陳菊當面表達反對，不會讓司徒文太感意外。然而，親美仇中的蔡政府如今一味依賴美國，唯美國之命是從，幾乎變成美國的附隨組織；蔡英文驟然開放美豬進口，卻連能換得什麼好處都說不清。正因為這種不平等的關係，讓酈英傑變得高傲，致對盧秀燕的反調感到難以容忍。也因此，AIT發怒後，蔡政府急著表態批評盧秀燕。然而，這就是蔡總統所謂的「愛台灣、顧主權」嗎？

台灣 美國 民進黨

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