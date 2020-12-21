我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診逼1800萬例 佛州逾120萬

幕僚確診 加州州長紐森再度隔離十天

山東艦穿台海 台灣6艦8機監控

記者洪哲政／台北21日電
解放軍航空母艦「山東艦」。（視頻截圖）
解放軍航空母艦「山東艦」。（視頻截圖）

大陸首艘全自製航空母艦「山東號」艦群，昨天航經台灣海峽，台灣國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光昨都進駐大直衡山指揮所、空軍作戰中心等戰情指揮所，過程間，國軍動員海空軍六艦八機，全程監控，直至艦群離開台灣西南航空識別區進入南海。

國防部昨表示，「山東號」航空母艦及所屬護衛兵力四艘，17日自遼寧大連港啟航南駛，昨日航經台灣海峽後，持續向南航行。

此外，解放軍昨同時派遣運8遠干機、運8反潛機各一架次，持續進入台灣西南防空識別區進行巡航騷擾，空軍循例派遣空中巡邏兵力應對，並實施廣播驅離、防空飛彈追監。

山東艦曾於去年12月26日穿越台灣海峽，當時是由南向北航經台灣海峽北駛，昨天則是第二度穿越台灣海峽，首度由北向南行駛。山東號去年12月17日服役、命名，是解放軍首艘全自製航艦，外界研判將前往海南三亞港。

山東號此行引發台灣高度關注，各軍地下指揮所也獲令提高警覺。

對於山東號航艦群通過台海周邊進入南海，學者認為，解放軍此舉純為天候訓練因素，應是「順風順浪」避免海損的考量；而艦群未來接近海南島時，可能與10月下旬即已在南海附近進行的戰鬥群對抗演練。

台灣 國防部 驅離

上一則

帶貴婦團參觀阿帕契 勞乃成討終身俸敗訴

下一則

新聞評論／AIT處長之怒 又是雙標黨事件

延伸閱讀

中海軍：今後還將組織山東艦航母通過台海

中海軍：今後還將組織山東艦航母通過台海
山東艦航經台灣海峽 台灣六艦八機出海緊盯

山東艦航經台灣海峽 台灣六艦八機出海緊盯
拜登親歷台海危機 會比川普務實

拜登親歷台海危機 會比川普務實
美軍驅逐艦穿越台海 共軍：向台獨勢力明送秋波

美軍驅逐艦穿越台海 共軍：向台獨勢力明送秋波

熱門新聞

指揮中心12月1日推出的秋冬防疫專案，已加強要求國內8大類場所強制戴口罩等措施。圖為民眾進入公共場所，搭乘大眾交通工具佩戴口罩。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

病毒帶進來也傳染不出去！台灣靠這招阻斷新冠肺炎傳播

2020-12-20 09:11
YouTube於14日晚間出現「猴子修理工」的當機畫面。圖／擷自google

Google、YouTube大當機！網哀號：世界末日了

2020-12-14 07:55
中天新聞台12月12日凌晨零點正式從有線電視下架並轉戰網路。圖／聯合報系資料照片

中天Youtube訂閱快破200萬 網問「哪些人支持」也酸「買來的」

2020-12-13 10:06
Twitch的女直播主「啊乓」今天下午在新北市三重遭搶，直播影片錄到搶奪過程，身後的歹徒也入鏡。圖／啊乓提供

女實況主直播中遇劫匪 遭搶過程LIVE放送

2020-12-14 09:00
中華航空、長榮航空分別提醒，搭乘往返大陸航班之旅客，出示之核酸檢測陰性報告病名需使用「新冠肺炎」或「COVID-19」。（本報資料照片）

陸方拒接受武漢肺炎…新冠檢測「正名」 華航、長榮跟進

2020-12-19 02:30
加拿大本土連鎖超市 Safe On Food，除了標示產地，也標示不含抗生素或賀爾蒙。（圖：讀者提供）

標「萊豬」會被報復？加拿大僑胞秀照片打臉蘇貞昌

2020-12-14 21:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
封面故事／這4個場所 最易傳播新冠病毒

封面故事／這4個場所 最易傳播新冠病毒
吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…
奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決

國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決
解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？

解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？