山東艦穿台海 台灣6艦8機監控

解放軍航空母艦「山東艦」。（視頻截圖）

大陸首艘全自製航空母艦「山東號」艦群，昨天航經台灣 海峽，台灣國防部 長嚴德發、參謀總長黃曙光昨都進駐大直衡山指揮所、空軍作戰中心等戰情指揮所，過程間，國軍動員海空軍六艦八機，全程監控，直至艦群離開台灣西南航空識別區進入南海。

國防部昨表示，「山東號」航空母艦及所屬護衛兵力四艘，17日自遼寧大連港啟航南駛，昨日航經台灣海峽後，持續向南航行。

此外，解放軍昨同時派遣運8遠干機、運8反潛機各一架次，持續進入台灣西南防空識別區進行巡航騷擾，空軍循例派遣空中巡邏兵力應對，並實施廣播驅離 、防空飛彈追監。

山東艦曾於去年12月26日穿越台灣海峽，當時是由南向北航經台灣海峽北駛，昨天則是第二度穿越台灣海峽，首度由北向南行駛。山東號去年12月17日服役、命名，是解放軍首艘全自製航艦，外界研判將前往海南三亞港。

山東號此行引發台灣高度關注，各軍地下指揮所也獲令提高警覺。

對於山東號航艦群通過台海周邊進入南海，學者認為，解放軍此舉純為天候訓練因素，應是「順風順浪」避免海損的考量；而艦群未來接近海南島時，可能與10月下旬即已在南海附近進行的戰鬥群對抗演練。