逆風挑戰民意！萊豬平安夜表決 綠委戴鋼盔衝

立法院會24日將針對萊豬進口行政命令表決，綠委背負壓力挑戰逆風民意，國民黨則將在議場內外抗爭，留下紀錄交全民公決。（本報資料照片）

爭議多時的萊豬進口議題，立法院會將在24日院會表決戰。不只一位綠委透露，這個平安夜不好過，留下支持萊豬表決紀錄畢竟不是輕鬆的決定，對未來選舉有傷也是大家都知道的事，已做好了屆時「戴著鋼盔往前衝」挑戰逆風民意的心理準備。

萊豬表決府院同樣高度重視，行政院原先邀請綠委今天下午舉行便當會，但因多名立委昨天臨時收到通知，會議改至周一午餐，行政院在關鍵時刻前的動作引發聯想，綠委們口徑一致，要國民黨 別再把美豬議題當政治提款機。行政院表示，周一的行政立法協調會報將針對24日美豬相關議題與黨籍立委討論。

雖然檯面上多數綠委口徑一致對外，但在農業大縣區域立委就沒那麼樂觀。不具名立委表示，最近在野黨攻勢不斷，已將美豬、萊豬都渲染成「毒豬」，在地方引起民怨。

也有民進黨 立委說，雖然政府宣稱農委會編列百億元的養豬產業基金，將協助產業升級，但養豬戶的問題並非產業是否能升級，而是當價格便宜的美豬來台，要如何競爭？尤其是台灣攤販、小吃店採購時，若以成本考量選擇美豬，就算產業升級也無法解決問題，「豬農配套還沒好就要立委進場表決，的確有些不踏實感」。

萊豬不僅讓民進黨立委在地方承受了極大壓力，也給了國民黨出招空間。國民黨團總召林為洲與書記長鄭麗文分別在臉書以「全民接棒，反萊豬我＋1」為題發文，並公布民進黨62位立委辦公室電話，要選民向綠委施壓。

民進黨立委莊競程指出，萊豬議題在地方備受關注，尤其21日台中市議會也要求市府針對開放萊豬部分專案報告，自己的確有壓力，但會站在民眾立場顧好食安，也呼籲各界表達意見時要有科學數據。綠委陳歐珀則說，相比一例一休、同婚、老車淘汰等議題，地方上較少人反映萊豬議題。

藍邀前主席 24日繞立院擋萊豬

另一方面，國民黨發起的「還我公投 」、「食安公投」二項公投提案成功挺進第二階段。國民黨主席江啟臣昨天在台中公開呼籲，鄉親用自己的權利、選票，捍衛自己的食安。江啟臣說，萊豬進口，民進黨政府完全不尊重人民的意見，高達七成的民意是反對的，民進黨政府選擇看不見、聽不到，立法院中在野黨為少數，表決也擋不了，最後變成訴諸直接民權，由人民自己作決定。

立法院24日將表決開放含萊克多巴胺美豬進口九項行政命令，國民黨除將於23日舉辦「最後的晚餐」晚會，與民眾一起品嘗香腸、肉包等豬肉製品。24日表決當天更發動前主席與反瘦肉精民團繞立院示威，擋萊豬到最後一刻。將邀請馬英九、朱立倫、吳敦義與洪秀柱等歷任主席，與民眾一起繞行立法院，抗議萊豬進口。