黑白集／中央囁嚅噤聲 盧秀燕突襲了誰

台中市長盧秀燕16日與AIT處長酈英傑會面。（報系資料照片）

台中市長盧秀燕會見AIT處長酈英傑，當面表達地方不歡迎萊豬進口的立場。對此，行政院批評，她不應用「突襲」的方式造成國際友人的不信任。事實上，盧秀燕只是說出蔡政府不敢說的真相，她突襲的是民進黨，而非美國 。

真要論突襲，最先發動「突襲」的人是蔡總統，讓全台民眾陷於對萊豬進口的恐慌。根據民調 約有六至七成民眾反對萊豬，蔡政府原可利用這股民氣為後盾，向美方爭取更多源頭管制或標示區隔，以降低民眾食安疑慮。但政府什麼交涉都不敢，卻一味壓迫台灣 民眾全盤接受美方要求，甚至對警告萊豬有害的專家發動打壓。

蔡政府的態度，形同掐著全國民眾的脖子吞萊豬，目的就是要向美國屈膝稱臣。如此，對內蠻橫，對外卑躬，哪裡配談什麼外交對等的儀節？哪有什麼台灣優先、民意為重的精神可言？台灣的主權尊嚴又在哪裡？

當然，盧秀燕若要更細膩些，可以把那席話留到稍後的閉門時再說。但如此一來，這些話就不會被聽見，AIT也不會理會，其效果便等於零。由此看，盧秀燕冒著些許「失禮」的風險直接把話帶到，表現了不凡的膽識。相形之下，AIT後來的反應和回批，則顯得失禮。

說到底，正是中央囁嚅噤聲，才讓盧秀燕必須代台灣直言。她突襲了誰？