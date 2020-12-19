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萊豬表決前夕…國民黨「包吃住睡」全力阻擋

記者蔡晉宇、周志豪／台北19日電
立法院會24日將表決萊豬等案，圖為藍委日前曾在議場丟內臟杯葛議事，朝野屆時攻防再受注目。（本報資料照片）
立法院會24日將表決萊豬等案，圖為藍委日前曾在議場丟內臟杯葛議事，朝野屆時攻防再受注目。（本報資料照片）

萊豬進口朝野立院攻防將在24日展開表決大戰。國民黨立院黨團表示，要求表決，當然就是要大家一起向全民負責，藉由表決過程，讓民眾了解誰在出賣民眾食安。民進黨內人士表示，院會表決將意在清理立法院戰場，縱使對政黨能量有所損耗，但終須面對。

國民黨團總召林為洲表示，下周耶誕假期，國民黨團破紀錄連續甲動48小時，要在立法院過平安夜，三天兩夜「假期」包吃、包住、包睡，全力阻擋開放萊豬行政命令，擋萊豬不計代價。

據了解，國民黨團自始就鎖定在萊豬行政命令備查轉審查後自動生效的25日前夕，要在院會議決九項行政命令與相關附帶決議，表決前一晚則將在立院青島東路側門外舉辦「最後的晚餐」晚會，與民團、反萊豬民眾一起為台灣食安守夜。

國民黨團說，表決過程藉由完整的發言，也是要加深民眾對國民黨反萊豬論述的認識，努力到最後一刻，在論戰過程中，也可為後續拉長戰線預做鋪陳。

民眾黨團總召賴香伶表示，黨團反對萊豬進口的態度始終如一，表決當天會清楚表達此立場；也希望民進黨立委能做到不要只會遵從黨意，尤其區域立委，應該透過表決勇於反映基層民眾反萊豬心聲。

綠營人士表示，但24日院會形同立院審議萊豬決戰日，民進黨團總召柯建銘也以「畢其功於一役」形容24日院會；顯見已無任何轉圜空間，勢必得面對留下支持萊豬的表決紀錄。

綠營人士分析，選在24日接近立院正規會期尾聲處理有個考量是，臨時會預計明年1月中旬才會召開，表決完僅剩幾天就進入休會期，能壓縮國民黨在立院持續操作該議題的時間與空間，休會約兩周的時間也讓朝野對立的朝野關係冷靜一下，再來處理總預算。

綠委表示，24日可視為萊豬議題的分水嶺，表決完後立院主戰場也將隨之結束，明年開放後萊豬進口量是否成長、民間標示是否能落實等問題將進入實際驗證階段，將是政府能否在萊豬議題上止血後續觀察重點。

國民黨9月全代會串聯縣市長啟動反萊豬食安公投，中選會昨宣告反萊豬兩公投提案合於規...
國民黨9月全代會串聯縣市長啟動反萊豬食安公投，中選會昨宣告反萊豬兩公投提案合於規定。（本報資料照片）

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