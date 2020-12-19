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新聞評論／脫鉤大選不怕跑票 綠「放行公投」拆彈

記者陳洛薇
中選會18日審查通過國民黨提出的反萊豬公投補正案。（本報資料照片）
中選會18日審查通過國民黨提出的反萊豬公投補正案。（本報資料照片）

中選會審查通過國民黨提出的反萊豬公投補正案，依照規定，萊豬公投可以進行二階連署，國民黨要力拚明年8月投票，但無論結果如何，下個月政府就會開放萊豬進口，也就是說，就算8月公投結果是反對開放，已改變不了事實。

民進黨執政下，獨立機關都被質疑是為政黨服務，中選會也早就備受質疑，罷免韓國瑜投票，中選會動作頻頻，喪失客觀中立，已難令人信服。這次中選會審查通過萊豬公投，是民進黨見民意反彈不敢阻擋，還是故意放行，做為民怨疏洪道，只有民進黨自己心裡清楚。

對民進黨而言，提前拆解萊豬、核食等議題，總比選前才面對好，蔡英文擁有817萬票的高民意支持，加上沒有連任壓力，讓她不怕處理棘手難題，縱使在野黨發動萊豬公投，也正好讓民怨有個宣洩的管道，有利於選舉前清空戰場。不過，民進黨2016年執政後推動年金改革、勞基法一修再修，種下2018年慘敗的果，如今仍讓黨內有揮之不去的陰影，現在開放美豬，緊接著還有核食，會不會重蹈覆轍，也讓民進黨基層瀰漫不安情緒。

國民黨想炒熱美豬議題，點燃遍地烽火，集結反對民進黨的民氣，為2022縣市長選舉暖身備戰；民進黨則想著生米煮成熟飯，既成事實後，大家吃了也沒事，就會慢慢遺忘萊劑的爭議，國民黨也就失去政治操作的著力點，何況就算連署成功，距8月公投還有很久，民進黨還可以再開闢修憲等戰場轉移焦點。

民進黨敢有恃無恐的主要原因，在於公投已和大選脫鉤，不能綁大選，催票威力也降低，國民黨想要複製2018反核食公投的成功經驗，再激起民眾的熱情，是一大考驗，若公投無法過關，民進黨反而順勢拆解萊豬炸彈，不讓這個議題延燒到選舉。

民進黨 公投 國民黨

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