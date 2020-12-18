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不畏美匯率報告 台灣央行：當然要調節

記者沈婉玉／台北18日電
央行總裁楊金龍17日表示，台灣匯率尊重市場供需，但若鉅額資金進出影響金融穩定，央行義不容辭、一定要調節。(記者潘俊宏／攝影)
央行總裁楊金龍17日表示，台灣匯率尊重市場供需，但若鉅額資金進出影響金融穩定，央行義不容辭、一定要調節。(記者潘俊宏／攝影)

在中央銀行第四季理監事會召開前一天，台灣再被美國列為匯率操縱國觀察名單，央行總裁楊金龍昨天表示，美國基於自身利益發布匯率報告，就像川普的競選口號「美國優先」，但台灣也是（台灣優先）。他強調，台灣匯率尊重市場供需，但若影響金融穩定，「我當然要調節，會引起什麼後果（被列為匯率操縱國）以後再說吧！」

央行昨天召開理監事會議決議利率「連三凍」、政策利率維持歷史低點1.125%；由於電子零組件及資通訊產品需求暢旺，央行大幅上調今、明兩年經濟成長率，分別為2.58%與3.68，貨幣政策基調維持「寬鬆」，也重申不樂見資源過度流向不動產。

●穩定匯率 優先於美國壓力

不過，時隔三年，台灣再被美國財政部列入匯率操縱國觀察名單，各界高度關注央行在穩匯與美國強壓下，如何拿捏？「你（指美國）的寬鬆，就是我們的挑戰！」楊金龍坦言，美國史上最大的寬鬆是央行面臨最大的挑戰，但穩定匯率為央行職責，此一順序優先於美國匯率報告壓力。

央行副總裁嚴宗大則在立法院財委會表示，台灣歷來有三次被列入觀察名單，之後五次未列入，不曾被列為操縱國，此次被列觀察名單主要是因為「對美貿易順差」增加，央行已向美國表達台灣的觀點。

楊金龍強調，「是不是操縱匯率，不能從大國角度來看，」大家都是為了自己的國家好，台灣是小型開放經濟體，不會影響別人但受大國政策影響很大。

楊金龍說，很多政策都會影響匯率。他指出，「央行只是調節，絕不會為了取得不當競爭優勢而操縱匯率」。他引前總裁彭淮南的話說「台灣是小池塘，大鯨魚進來水花四濺，一定要調節」。

楊金龍坦言，匯率只有一個，不可能所有的人都滿意，但央行的原則很簡單，就是匯率由供需決定，但必要時一定會維持市場穩定。

匯率 美國優先 央行

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