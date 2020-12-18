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吃萊豬能入啥國際組織？顧立雄語塞

台灣新聞組╱台北18日電
立委問「吃萊豬能加入什麼國際組織？」顧立雄(右)語塞，只能顧左右言他。(記者邱德祥／攝影)
立委問「吃萊豬能加入什麼國際組織？」顧立雄(右)語塞，只能顧左右言他。(記者邱德祥／攝影)

國安會祕書長顧立雄昨在立院與國民黨立委鄭麗文為萊豬舌戰，鄭麗文問「吃萊豬能加入什麼國際組織？」顧立雄一時語塞，顧左右言他，僅回答「去除貿易障礙是必要條件」，鄭麗文怒嗆：「你怎麼回答不出來？」

中國時報報導，鄭麗文拿出顧立雄2016當立委時受訪新聞質詢，當年他說萊豬「沒有擋不下來的問題」，也說要清楚標示萊劑等，後來談到TPP，也說不能讓到底線以下，昔日擔任立委的顧立雄如此主張，為什麼現在擔任國安會祕書長的顧立雄，會讓總統做出開放萊豬、還不能標示萊劑的決定？

顧立雄解釋，他當時想法就是要依據國際標準，現在國際有訂標準，就沒有不安全的問題。鄭麗文再問，「吃萊豬可以加入哪個組織？」顧立雄說，要加入區域整合協定，去除貿易障礙是必須的，鄭麗文說「加入哪一個？」顧立雄說，「不管你要加入CPTPP或是跟美國談判…」，鄭麗文打斷，「CPTPP又沒有美國，跟萊豬什麼關係？」

此外本報系聯合報報導，對於醫師蘇偉碩質疑萊劑恐危害健康，顧立雄昨說，言論自由要受到憲法限制，加上台灣仍是一個危機中的國家，受到境外勢力不斷滲透，民主防衛機制有其必要；至於個案，不是他主政事項，沒有辦法表達意見，但食品衛生管理法第46條之一，確實有相關要件下的制約。

行政院秘書長李孟諺說，言論自由不等同散布謠言的自由，任何發表都要有所本，像蘇偉碩指稱「空氣中會吸到萊克多巴胺」、「萊劑造成自閉症、毒性是搖頭丸的250倍」等皆不合常理、誇大。

高雄市長陳其邁說，談食安要講究科學證據，討論過程彼此尊重；台南市長黃偉哲說，蘇偉碩若沒有惡意誤導民眾，就不會受到司法訴究。

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