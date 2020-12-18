反萊豬 政院批盧秀燕突襲AIT 藍：蔡英文突襲人民

台中市長盧秀燕16日會見AIT處長表達反萊豬，遭綠營民代批評是「突襲」。圖為盧秀燕(中)日前出席拒萊豬座談會。（記者周志豪／攝影）

台中市長盧秀燕前天與美國在台協會（AIT）台北處長酈英傑會面，當面表態反萊豬，會後AIT發聲明抨擊，行政院昨也兩度批評盧秀燕；行政院長蘇貞昌認為，國際互相往來有一定規矩，大家應照規矩來，此舉失禮了；行政院秘書長李孟諺則說，盧不該用突襲方式，造成國際友人對台灣 不信任。

本報系聯合報報導，民進黨發言人謝佩芬也反問國民黨 主席江啟臣 ，是否為國民黨授意？並呼籲江啟臣不要神隱，出來說清楚講明白。

江啟臣昨晚回批，蔡總統8月28日宣布用行政命令開放萊豬，才是對台灣人民健康發動突襲。

江啟臣表示，蔡總統沒有與人民、國會溝通，就突襲宣布將開放含萊克多巴胺美豬進口，是目前開放萊豬困境的始作俑者；蔡政府不及格的社會溝通，傲慢回應在野黨訴求，是造成現在萊豬政策困境關鍵問題，「真的發動突襲的是蔡英文」。

盧秀燕與酈英傑會面結束後，引發藍綠各自表述，AIT則發聲明表示，政治人物在台灣消費者間散播不實資訊，並引發毫無根據的焦慮時，對所有人來說都是無益的。

行政院昨兩度回應此議題，都質疑盧秀燕對於國際往來的處理。

中國時報報導，盧秀燕表示，她是民選市長，一定要守護市民健康，這是她的職責，對AIT發言予以尊重。她強調，若民眾對萊豬進口沒疑慮，教育部不會禁止學校採用萊豬，守護孩子、老師食安，甚至規定運動選手不能吃萊豬。

盧秀燕還說，衛福部也規定養護醫療機關人員不能吃，若沒疑慮，中央部會就不會訂這些規定。