有汙名化之嫌？ 台人核酸報告用「武漢肺炎」 陸不放行

大陸中國國際航空的最新通告。（國航截圖）

台灣 赴陸旅客需持新冠肺炎檢測 陰性證明才能搭機，大陸南方航空通知核酸檢測證明書必須使用「新冠肺炎（COVID-19）」之正名，否則將遭拒絕入境。昨晚傳出中國國際航空也公告，若檢測報告使用「武漢 肺炎」字樣，將會被視為無效，影響大陸行程及通關。

蘇貞昌今赴立法院接受施政總質詢前表示，政府對於科學檢驗非常重視，用語上也會尊重各該國家的要求，讓台灣民眾旅行方便。

大陸自10月12日起規定從台灣搭機赴陸的旅客必須持有72小時核酸檢測的陰性證明才得搭機。由於台灣政府一直使用「武漢肺炎」替代「新冠肺炎」，部分台灣醫療檢測機構為配合政府也使用「武漢肺炎」字樣。

南方航空昨在其官網上提醒旅客，國際世界衛生組織已發布對「新冠肺炎（COVD-19）」之正名，請旅客注意醫療機構所提供之核酸檢測證明書中，使用標準名稱避免誤用其他名稱，如非正確名稱將遭拒絶入境。

據台灣東南旅行社一名票務代理表示，南航的提示很清楚的表明中文部分，不能使用「新冠肺炎」以外的字眼。

據了解，若是搭乘陸籍航空有可能被拒絕登機，若是搭乘台籍航空或能順利登機，但抵達大陸機場，將因是無效證件而影響到後續行程甚至通關。

大陸台商圈昨晚也傳出，陸籍的中國國際航空與深圳航空台灣分公司，也在昨天向業務代理發出「關於核酸報告禁止有武漢肺炎字樣的提醒」通知。通知稱，如果檢測報告上出現「武漢肺炎」字樣，將被視為無效，會直接影響旅客行程及通關事宜。

台灣把COVID-19稱為武漢肺炎，但中國認為有污名化武漢之嫌，讓外界認為病毒來源地就在湖北武漢。大陸此舉有意限制台灣的醫療檢測單位出具「武漢肺炎」字樣的檢測報告。