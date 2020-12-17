盧秀燕直球對決拒萊豬 網友叫好誇「帶種」

台中市長盧秀燕（中）當面向AIT處長酈英傑（右）提出台中拒萊豬。(記者陳秋雲／攝影)

台中市長盧秀燕昨天當面對AIT處長酈英傑表達台中市議會、市民拒絕萊豬立場。盧秀燕不卑不亢、冷靜理性論述的一席話，不但引發熱議，也贏得PTT鄉民一片叫好。

PTT網站上網友對盧秀燕的表現大多肯定，誇她「帶種」、「台中人智商高」、「沒想到今天在PTT得推KMT（國民黨 ）」、「沒錯！首長就是要這樣」，但也有網友酸「當面提也改變不了事實」。

PTT網友說，讚啦勇敢說不、反觀蔡政府、 燕子真有種、AIT不要玻璃心、對盧媽刮目相看、當面講給推！跟民意唱反調的不用選了、盧媽輸過嗎？

國民黨立院黨團副書記長鄭麗文說，盧秀燕的做法很好，讓美方了解台灣 社會民情，其他民進黨 縣市首長應向盧學習。鄭麗文指出，多年來台灣對萊克多巴胺一直有疑慮，很遺憾政府未充分反映人民疑慮，也未先做好與美國溝通工作，才引起這麼大民意反彈。她強調，國民黨不反美、不反美豬，但一定要對話才能雙贏。

民眾黨團總召賴香伶也肯定盧秀燕勇於將基層民意反映給美方的做法。民進黨立委黃國書表示，盧秀燕與AIT見面屬於外交場合，而非兩國談判，且酈英傑又非決策者，「不知道市長期待得到什麼樣的答案……實在有點不太禮貌，是失禮了。」