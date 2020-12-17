我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內政部長柏恩哈德確診新冠 無症狀…隔離繼續工作

金山灣區加護空床率跌破15% 居家令全面啟動

盧秀燕直球對決拒萊豬 網友叫好誇「帶種」

台灣新聞組／台北17日電
台中市長盧秀燕（中）當面向AIT處長酈英傑（右）提出台中拒萊豬。(記者陳秋雲／攝影)
台中市長盧秀燕（中）當面向AIT處長酈英傑（右）提出台中拒萊豬。(記者陳秋雲／攝影)

台中市長盧秀燕昨天當面對AIT處長酈英傑表達台中市議會、市民拒絕萊豬立場。盧秀燕不卑不亢、冷靜理性論述的一席話，不但引發熱議，也贏得PTT鄉民一片叫好。

PTT網站上網友對盧秀燕的表現大多肯定，誇她「帶種」、「台中人智商高」、「沒想到今天在PTT得推KMT（國民黨）」、「沒錯！首長就是要這樣」，但也有網友酸「當面提也改變不了事實」。

PTT網友說，讚啦勇敢說不、反觀蔡政府、 燕子真有種、AIT不要玻璃心、對盧媽刮目相看、當面講給推！跟民意唱反調的不用選了、盧媽輸過嗎？

國民黨立院黨團副書記長鄭麗文說，盧秀燕的做法很好，讓美方了解台灣社會民情，其他民進黨縣市首長應向盧學習。鄭麗文指出，多年來台灣對萊克多巴胺一直有疑慮，很遺憾政府未充分反映人民疑慮，也未先做好與美國溝通工作，才引起這麼大民意反彈。她強調，國民黨不反美、不反美豬，但一定要對話才能雙贏。

民眾黨團總召賴香伶也肯定盧秀燕勇於將基層民意反映給美方的做法。民進黨立委黃國書表示，盧秀燕與AIT見面屬於外交場合，而非兩國談判，且酈英傑又非決策者，「不知道市長期待得到什麼樣的答案……實在有點不太禮貌，是失禮了。」

國民黨 台灣 民進黨

上一則

新聞評論／打開採購黑箱 才能解決疫苗之亂

下一則

蘇偉碩：萊豬有沒有毒 怕被討論嗎？

延伸閱讀

盧秀燕會AIT處長 當面反萊豬 藍叫好綠批失禮

盧秀燕會AIT處長 當面反萊豬 藍叫好綠批失禮
台灣萊豬進口議題 AIT：討論應以科學為依據

台灣萊豬進口議題 AIT：討論應以科學為依據
美國軍火業最大客戶…呂秀蓮憂台灣變「軍艦島」

美國軍火業最大客戶…呂秀蓮憂台灣變「軍艦島」
中捷通車跳票 盧秀燕道歉 向北捷求償

中捷通車跳票 盧秀燕道歉 向北捷求償

熱門新聞

地震報告。圖／氣象局提供

台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈

2020-12-10 09:22
中天新聞台12月12日凌晨零點正式從有線電視下架並轉戰網路。圖／聯合報系資料照片

中天Youtube訂閱快破200萬 網問「哪些人支持」也酸「買來的」

2020-12-13 10:06
台北捷運昨晚受地震影響，部分路線一度停駛，但晚間十點左右已陸續恢復行駛，站內跑馬燈也即時更新情況。記者曾原信／攝影 曾原信

台10日強震「百年一次輪迴」地震專家點名這地區快輪到

2020-12-10 13:42
YouTube於14日晚間出現「猴子修理工」的當機畫面。圖／擷自google

Google、YouTube大當機！網哀號：世界末日了

2020-12-14 07:55
Twitch的女直播主「啊乓」今天下午在新北市三重遭搶，直播影片錄到搶奪過程，身後的歹徒也入鏡。圖／啊乓提供

女實況主直播中遇劫匪 遭搶過程LIVE放送

2020-12-14 09:00
今晚9時19分台灣東部海域發生規模6.7「全台有感」大地震。記者吳姿賢／翻攝

台灣發生規模6.7地震 網友驚喊:跟921一樣上下開始搖

2020-12-10 09:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看

川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看
佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居

佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居
杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了

杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了
阿拉斯加1醫護接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏反應

阿拉斯加1醫護接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏反應
1張圖看疫情：全美確診破1672萬例 紐約州逼近80萬

1張圖看疫情：全美確診破1672萬例 紐約州逼近80萬