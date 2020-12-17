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代理敵對勢力要登記 法界批瞎爆、有違憲之虞

台灣新聞組／台北17日電
民進黨立委王定宇在程序委員會提出「境外敵對勢力影響透明法草案」。（本報資料照片）
民進黨立委王定宇在程序委員會提出「境外敵對勢力影響透明法草案」。（本報資料照片）

上屆立法院通過「反滲透法」，民進黨立委王定宇本周在程序委員會又提出「境外敵對勢力影響透明法草案」，表示將補「反滲透法」規範不足之處，草案著重在事前揭露資訊，明定與境外敵對勢力具有代理關係者，或意圖影響選舉、罷免、公投等事項者，應登記為「境外敵對勢力代理人」，違者最高可處50萬元台幣（約1.74萬美元）罰鍰，並得連續處罰；登記不實者可處三年以下有期徒刑。

這項草案列入明天院會報告事項。民進黨立院黨團書記長莊瑞雄表示，尊重立委提案。但國民黨團首席副書記長鄭麗文表示，與境外敵對勢力具有代理關係者要先登記，「這不是笑話嗎？若真要滲透，誰會乖乖登記自己是境外敵對勢力代理人？邏輯顯然不通。」法界也批「瞎爆」，「有間諜會去登記我是間諜？」

民眾黨團總召賴香伶也表示，反滲透法實施快一年了，政府主責機關應先做盤點，檢視這一年來執行上遇到哪些困難，是否有不足、需要再修法加強之處，再來談後續修法。

有法官說，台灣人民與敵對勢力有關的人互動，依憲法保障言論自由的理論基礎，「可以說，也可以不說」，換言之，言論自由同時保障人民的「表意」與「不表意」自由，人民要講什麼、不講什麼都是自由，強迫他人表達就有違反憲法之虞。

國民黨立委陳玉珍說，處罰百姓要清楚定義何謂「境外敵對勢力」，不能任由執法人員解釋，否則容易淪為執政者羅織罪名的工具。

鄭麗文更質疑，「都21世紀還這麼恐共，對台灣這麼沒信心，還要搞美國麥卡錫主義復辟？執政黨搞內部政治偵防，讓台灣大開民主倒車。」

上屆立院討論「中共代理人」相關修法時，台灣基進也曾與時任民進黨立委余宛如、尤美女合作，推出「境外敵對勢力影響透明法草案」，主張事前揭露資訊，但當時民進黨團總召柯建銘表示，若推合法登記將形同引狼入室，有邏輯上的錯誤，極力反對。

王定宇提案說明表示，「反滲透法」僅針對境外敵對勢力代理人干預台灣民主行為，追究相關責任，是最低限度的民主防衛手段，但仍不足以應付中共的全面滲透，因此參照美國、澳洲等國立法例，另提出「境外敵對勢力影響透明法草案」，希望透過代理關係的先期揭露，確保民眾的知情權。

提案指出，在台灣活動的自然人、法人或非法人團體，若是與境外敵對勢力或其派遣之人具有雇傭、委任、承攬，或是受其指揮、命令、請求、指示或具其他實質控制關係，又或互有協議、約定或利益交換，得主動向法務部申請登記為「境外敵對勢力代理人」；已登記為代理人者，進行各項活動時，都須載明其代理關係，並保留相關帳冊與文件，若是未如實揭露或保留資料，處10萬元至50萬元台幣罰鍰，若提供不實資訊且足以生損害於公眾或他人，最重可處三年以下徒刑。

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