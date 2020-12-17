美將台再列匯率操縱國「觀察名單」

美國財政部16日發布報告，將台灣列入匯率操縱國「觀察名單」。（路透）

美國 財政部16日發布最新「美國主要貿易夥伴外匯政策報告」，台灣 自2017年4月除名後，重返美國的匯率操縱觀察名單；財政部表示，台灣應該允許新台幣升值，消化長期大量的順差。

這份報告列瑞士與越南為匯率操縱國；新增台灣、泰國與印度為觀察名單，與中國大陸、日本、南韓、德國、義大利、新加坡與馬來西亞並列。

最新報告說明，台灣與泰國符合三項標準中的兩個，亦即經常帳順差與貿易順差。

台灣的中央銀行總裁楊金龍楊金龍日前表示，台灣去年與美國貿易順差達230億美元 ，超過美國訂出的200億美元標準；台灣經常帳順差占GDP比率大約10.5%，也超過美國認定的3%門檻；至於持續單向干預匯率且買入外匯金額超過GDP比重2%，這一項台灣並未超過。

財政部報告提到，台灣迅速遏制國內的新冠肺炎疫情，但外部經濟衝擊帶給台灣壓力，2020年第二季人均消費力減少4.9%，帶動GDP下降0.6%；2020年上半年證券投資淨流出總額為390億美元，比起去年同期增加；台灣央行實施措施緩解貨幣及穩定金融市場，包括降低貼現率、降息，台灣政府所批准財政措施累計達350億美元(占GDP的5.5%)。

財政部指出，台灣上半年的外部收支保持穩定，截至2020月6月的四個季度，台灣經常帳順差占GDP的10.9%；截至今年6月，台灣對美貿易順差過去12個月來急速攀升至250億美元，與前一年同期相較成長70億美元。

美國財政部表示，在新冠肺炎衝擊下，許多貨幣兌美元都是貶值，新台幣兌美元今年上半年穩步升值，約1.6%，直到10月底已經升值3%。

財政部表示，台灣外匯存底至今年6月為4890億美元(占GDP78%)，財政部敦促台灣對外匯干預僅限於市場混亂的特殊情況，避免不對稱干預影響經濟基本面的升值，並建議台灣採行國際貨幣組織的標準，報告外匯存底。

在財政部公布匯率操縱國名單後，遭點名者不會自動受罰，美國法律規定，華府需要與這些被點名的國家談判。