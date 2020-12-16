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航母殺手 塔江艦命名下水 蔡英文：國艦國造全方位發展

台灣新聞組／台北16日電
蔡英文總統（圖）15日主持海軍「塔江艦」下水儀式，表示這是國艦國造重要的一步。（記者曾原信／攝影）
蔡英文總統（圖）15日主持海軍「塔江艦」下水儀式，表示這是國艦國造重要的一步。（記者曾原信／攝影）

蔡英文總統昨天在宜蘭蘇澳主持高效能艦艇後續艦（沱江級艦）首艦命名、下水，以及快速布雷艇首艇交艇典禮，一次「開箱」兩艘海軍新船。她強調，國艦國造正在全力且全方位發展，「今天的交船及下水儀式，是展現我們全方位捍衛海疆的決心。」隨後她將高效能艦艇後續艦首艦命名為「塔江」軍艦並進行擲瓶儀式，也在風雨中登上快速布雷艇視導。

按照西方海事慣例，船隻要在下水時正式命名，命名與下水「擲瓶」（敲破一個酒瓶），都由女性執行。國防部安排總統出席，蔡英文總統理所當然成了執行兩項任務的女主角，她也成為中華民國史上，第一位替軍艦命名的元首。

昨蘇澳風雨交加，蔡總統在命名時說，「我滿懷喜悅為妳命名，感謝妳成為我國海上堡壘、守衛中華民國海疆，祝福妳巡航四海、一帆風順，我命名妳為塔江軍艦。」隨後舉行快速布雷艇首艇交艇典禮，蔡總統在風雨中登上快速布雷艇，並進入內部，視察由台灣研發、台灣製造的「自動布雷系統」。

所謂「高效能艦艇後續艦」，就是沱江艦「精進版」。按海軍規畫，量產型沱江艦預計搭載雄二、雄三反艦飛彈，對艦火力強大，號稱「航母殺手」。海軍也說，「塔江」軍艦首字取自台東縣塔瓦溪，該溪流屬排灣族生活領域，該族人天性具有不畏艱難、驍勇善戰之狩獵文化精神；另「塔」字象徴該艦擔任海上堡壘，保衛民主自由之中華民國，亦代表國艦國造篳路藍縷，積沙成塔。

海軍也表示，快速布雷艇為海軍依據敵情威脅與作戰需求籌建，結合現行布雷作戰計畫，有助提高敵艦艇航渡威脅，創造聯合防衛作戰的有利態勢。海軍2018年與龍德造船公司簽約，依建造期程，今年8月初實施首艇下水暨第二艇安龍典禮，未來將按計畫與預算在2021年完成全案四艘艇交艇。龍德造船廠表示，但因全案涉及中科院戰鬥系統委製案，尚待整合，全艦尚未執行戰術測試，對於同型艦確切量產、成軍時程，海軍昨天沒有評論。

蔡英文總統15日主持海軍「塔江艦」（圖）下水儀式，表示這是國艦國造重要的一步。（...
蔡英文總統15日主持海軍「塔江艦」（圖）下水儀式，表示這是國艦國造重要的一步。（記者曾原信／攝影）

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