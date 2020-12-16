美國軍火業最大客戶…呂秀蓮憂台灣變「軍艦島」

前副總統呂秀蓮表示，台灣社會應有多元的聲音，更呼籲NCC對所有電視台都要公正評定。（本報資料照片）

美國 在台協會（AIT）處長酈英傑日前公開表示，台灣 是美國軍火業最大客戶，2020年對美軍購高達118億美元；前副總統呂秀蓮昨在臉書示警，「被列全球軍火客戶第一名，絕不代表台灣很有錢，而是台灣已處在全球最危險的戰爭邊緣！」她並指，台灣國防部對華府宣布軍售的消息毫無所悉、也從未抗拒，美國開價、台灣照單全收。而總統府及外交部對華府的宣示，一律是感謝、再感謝。

中國時報報導，呂秀蓮整理蔡政府歷年國防預算 ，自2017年的3192億元（台幣，以下同）節節攀升，至明年國防預算編列3668億，再加上新式戰機特別預算，連同非營業特種基金，整體國防預算規模4534億元，占國民生產總額(GDP)2.36％，但美國仍要求台灣國防預算達到3％。

政府因應紓困及兩岸戰情緊張，已影響經濟發展，估計明年政府財政赤字高達6.5兆元，台灣每人平均負債26萬元，她質疑當台灣成為美國全球第一大軍火客戶時，台灣民眾是否同感驕傲？

呂秀蓮說，軍事買賣從未公開、未受嚴格監督，國民黨及阿扁執政時，都曾發生過軍火弊案疑雲。蔡政府也有不尋常的軍購案，華府宣布軍售，國防部卻毫無所悉，不敢抗拒，照單全收，總統府府與外交部一律表達感謝、再感謝。

另據風傳媒報導，呂秀蓮指出，川普的國防部長及國安顧問誇常替台灣貼上「戰略地位重要」、「民主好棒棒」的標籤，要將台灣打造成「刺蝟」、「豪豬」或「軍事堡壘」，但對花費數十年爭取民主自由的先進而言，台灣應成為和平美麗島，絕非砲聲連連的軍艦島吧？

她表示，台灣民眾或許不在乎美國軍艦出沒台灣周遭、是否入駐高雄港、清泉崗，但人民解放軍可是虎視眈眈，台灣愈來愈接近戰爭邊緣，還要容忍「國防不透明，國安總統一肩扛」的鴕鳥或溫水煮青蛙戰略嗎？我們還要繼續仇中，升高敵意嗎？我們不能親美友中及日韓，以預防戰爭，投資和平嗎？