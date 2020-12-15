打臉蘇貞昌！加拿大讀者秀照：標示「無萊」不會被報復

加拿大T&T supermarket華人超市，清楚用中英文標示「不含瘦肉精」及Raised without Ractopamine。（圖：讀者提供）

行政院長蘇貞昌日前說，標示萊劑會引來貿易報復、被認為歧視 。一位旅居加拿大 溫哥華的讀者傳三張照片給聯合報新聞網，第一張照片是T&T supermarket販售豬肉，這家是加拿大最大的華人超市 ，照片在明顯處清楚用中英文標示「不含瘦肉精」及Raised without Ractopamine（不含萊克多巴胺），讀者說，消費者從標示中得到充分且透明資訊，吃不吃就讓消費者自由選擇。

第二張及第三張照片是Safe On Food販售的豬肉，這家超市是加拿大卑詩省省營的本土連鎖企業，除了標示產地，也標示不含抗生素或賀爾蒙。

讀者說，「標示」不是個問題，標示也不會引來貿易報復、更無如蘇貞昌說的「歧視」之實，標示清楚才能提供消費者「自由且更多」選擇，只標產地、不標示瘦肉精，要民眾如何從中選擇?

不過，政務委員鄧振中指出，台灣因特殊飲食習慣，在豬腎的萊劑殘留標準已比國際標準更嚴格，若在標示上要有更高標準，必須提出科學證據；鄧振中說，業者為提高產品價值，當然可以自己標示，但政府現行的作法應該是非常妥適的。

包括台北市、新北市等多個地方縣市都通過標示肉品是否含有萊劑，台北市副市長黃珊珊日前在行政院會上要求中央萊豬政策至少應明確標示「無萊劑美豬」，但蘇貞昌斷然拒絕，只說「進口商願主動標示有無含萊克多巴胺是商業行為，政府樂觀其成。」