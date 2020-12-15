黑白集／蘇若是新北市長會擋萊豬嗎?

行政院長蘇貞昌（中）、農委會主委陳吉仲（左）及經濟部長王美花（右）15日到立法院備詢，回應有關萊豬進口等民生經濟議題。（記者潘俊宏／攝影）

萊豬明年起開放進口，各地方政府要用自治條例自救，卻可能被中央否決。新北市長侯友宜 說將聲請釋憲，閣揆蘇貞昌則要求「統一規範，全國同步，不能亂了套」。侯、蘇兩年前角逐新北市長，若當初是蘇貞昌當選，現在會如何？

萊豬進口是蔡總統拍板，無論蘇貞昌當不當行政院長，政策都不會變。若今天蘇貞昌是新北市長，當下只有兩個結果：一是「配合中央」，自治條例過不了關；二即使市議會通過自治條例，中央一聲令下，蘇貞昌就舉白旗投降，不會異議，更不會聲請釋憲。

相同的問題，也可以問交通部長林佳龍。台中市的食安自治條例是林佳龍任內制訂，甚至被他拿來當成政績。若此時林佳龍仍是市長，昨非今是、廢止自己訂的自治條例是必然結果。

桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁都說會「尊重中央對自治條例的處理」，即可見若蘇、林當市長會是什麼光景。反萊豬怨氣直沖雲霄，但上至蘇貞昌，下至民進黨 立委及縣市長都是「黨意高於民意」。市長選了誰，真的差很大。

對業者表示不進口萊豬，蘇貞昌說「樂觀其成」；但對非民進黨執政縣市的反制，卻說要「統一標準」。只能說，幸好九合一大勝的不是民進黨，否則民意只能任民進黨宰制了。