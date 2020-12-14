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蘇貞昌稱標萊劑引貿易報復 馬駁斥：找理由討好美國人

台灣新聞組／綜合14日電
行政院長蘇貞昌表示，如果台灣弄一個和國外不一樣的標準，會引來貿易報復，並被認為是歧視。（本報資料照片）
行政院長蘇貞昌表示，如果台灣弄一個和國外不一樣的標準，會引來貿易報復，並被認為是歧視。（本報資料照片）

行政院長蘇貞昌昨重申，標示萊劑會引來貿易報復、被認為是歧視，前總統馬英九則駁斥「根本沒這回事」。此事引發雙方互槓，行政院經貿辦公室昨晚發出新聞稿，反問馬英九，為何台灣不標示其他殘留物只標萊劑？為何美牛不用標，美豬就要標？馬英九辦公室回應，「如果覺得標示萊劑困難，乾脆不要進口萊豬」。

蘇貞昌昨天表示，有101個國家都進口含萊克多巴胺的豬肉，「他們怎麼做，我們不會輸他們」，並重申，台灣不能自己立一個跟人家都完全不一樣的標準，這樣會引來貿易報復，且會被認為是歧視。

馬英九受訪時駁斥，標示和貿易沒有關係，這是安全的措施。他批評蔡政府只是找一切理由討好美國人，以台灣人的健康作為代價，這是很可惡的、不可原諒的事。

行政院經貿談判辦公室昨晚表示，國際貿易法都是以國際科學證據和標準為主要依據，如抗生素、荷爾蒙等，都有國際殘留標準；若以健康為理由要標示萊劑，為何台灣不標示其他殘留物，只標示萊劑？為什麼牛肉當初不用標，現在豬肉要標？都會涉及最基本的歧視問題，當然會引起貿易法紛爭。

馬辦回應舉基因改造食品為例，馬政府可以標示基改食品，蔡政府為何不能標示萊劑？若行政院覺得標示萊劑這麼困難，何不以民眾健康為念，不要進口萊豬，不就什麼問題都沒有？

國民黨高雄市黨部昨慶祝126周年黨慶並辦烤肉趴，國民黨主席江啟臣、立院前院長王金平等人出席。江啟臣說，辦烤肉趴就是表達反對萊豬進口、力挺台灣豬；他也對蔡總統喊話，「不要把國會當橡皮圖章」。

為抗議萊豬進口，前立委沈智慧在立法院外發起絕食靜坐，花蓮縣長徐榛蔚、台中副市長令狐榮達、雲林縣長張麗善昨天先後前往聲援並表達關心。

行政院長蘇貞昌表示，如果台灣弄一個和國外不一樣的標準，會引來貿易報復。前總統馬英...
行政院長蘇貞昌表示，如果台灣弄一個和國外不一樣的標準，會引來貿易報復。前總統馬英九駁斥「根本沒有這回事」。（記者劉宛琳／攝影）

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