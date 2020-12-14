新聞評論／標萊劑是歧視？未談判就盡獻城池 !

萊豬是否應標清楚萊劑，行政院長蘇貞昌和前總統馬英九 隔空交火，蘇一再堅稱，如果台灣 弄一個和國外不一樣的標準，會引來貿易報復，並被認為是歧視 ；馬英九則批蔡政府只是找一切理由討好美國人，以台灣人的健康作為代價，很不可原諒。

標示萊劑會有歧視的說法始自衛福部長陳時中，他上月底受訪指出，萊豬標示以往並沒有這樣做過，而且國際也認為將殘餘農藥、動物用藥當作標示，恐有歧視之嫌，蘇貞昌近來也以此為主要基調；但學界已有指出這種說法的謬誤，台大農業經濟系教授徐世勳即點出，與標示萊劑有關的「食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施」（SPS措施），為WTO允許的非關稅貿易措施，其中列有食品安全有關的包裝與標示規定，條款中並有緩衝規則及爭端解決機制，蔡政府不思優先保護民眾健康，還未談判就盡獻城池，已屬失當。

蔡政府堅持不做萊劑標示，不僅民眾憂心，全國近70家豬肉進口業者更擔心遭受衝擊，月初連署發表兩大宣示，除了不會進口萊豬，也會落實「無萊」標示，進口豬肉會取得證明並主動標示「無萊劑」，業者的動作無非是為了自救。

弔詭的是，如果蔡政府說標示萊劑會有歧視的問題，這時就應該設法「道德勸說」業者放棄這種反向操作才是，結果竟有相關部會首長搶著解讀，指業者「等於是在不違反台灣對美承諾下，為政府的開放政策解套」，官員們不只身體誠實，連嘴巴也變誠實了，有關陳時中、蘇貞昌的歧視說法，暫時都被拋諸腦後了。