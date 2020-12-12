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美國會通過國防授權法 助台「自我防衛」

記者張文馨╱華盛頓報導
外交部發言人歐江安對於美國聯邦參議院通過國防授權法案，協助台灣維持足夠自我防衛的力量，表達誠摯感謝。（記者徐偉真╱攝影）
外交部發言人歐江安對於美國聯邦參議院通過國防授權法案，協助台灣維持足夠自我防衛的力量，表達誠摯感謝。（記者徐偉真╱攝影）

美國聯邦參議院11日2021財年國防授權法案（NDAA FY21），全年度國防預算規模達7410億美元；將建立「太平洋威懾倡議」，強化美國在印太地區的防務與結盟，以嚇阻中國大陸，另外，法案中也重申支持台灣，協助台灣維持足夠自我防衛的力量；但美國總統川普因其他原因揚言否決此案，能否在年底順利通過還有變數。

根據通過的國防授權法，美國將建立「太平洋威懾倡議」（Pacific Deterrence Initiative）計畫，強化美國在印太區域防務與結盟，旨在向包括中國大陸在內的潛在對手發出強烈訊號，美國將堅定捍衛在該區的利益。

該法也包括多項用來制止中國大陸惡意行為的條款，例如防範工業間諜、要求公開在美運作的中國大陸軍事企業、保護美國工業供應鏈與關鍵研究，並禁止向香港警察出口管制國防物品與服務及管制軍需品。

對於與中國大陸電信供應商「華為」或「中興」合作，或採用大陸電信產品的國家，美國不會派遣美國部隊或設備，用以「保護美軍基地」。

有關台灣，國會在該法確認「台灣關係法」與「六項保證」為美台關係的基石、國務卿必須提交對台軍售年度簡報、建立美台醫療安全夥伴關係，及保障台灣公民在國際金融組織的公平雇傭規範。

所謂「支持台灣維持自我防衛力量」，包括支持對台軍售、國防工業合作等，讓台灣發展反艦、岸巡、海下作戰、情報偵監等不對稱戰力；確保即時審查及回應台灣所提出的軍售需求；推動與台灣的軍事訓練及演習；考慮擴大台灣軍事人員在美國接受軍事教育及技術訓練的機會；增加雙邊資深軍官及將官的交流；擴大雙邊在人道協助和災難救助上的合作。

★台外交部 表達誠摯感謝

記者徐偉真╱台北12日電

外交部12日表示，美國聯邦參議院於美東時間11日表決通過兩院協商版本的「2021會計年度國防授權法案」（NDAA 2021），其中包括多項友台內容。美國國會參、眾兩院近年來持續透過年度國防授權法案，積極推動深化台美軍事安全合作與交流，外交部表達誠摯感謝。

外交部表示，該項法案日前已先於8日獲聯邦眾議院表決通過，在參院通過之後，將送交白宮由美國總統川普簽署。外交部將持續關注該法案後續發展，並與美國行政部門保持密切聯繫，以持續深化台美安全合作關係，共同促進台海地區的長期和平穩定。

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