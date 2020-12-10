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戴琦將任美貿易代表 台外交部：兒時曾來探親 對台有情誼

記者徐偉真╱台北10日電
外交部北美司司長徐佑典。(記者徐偉真/攝影)
外交部北美司司長徐佑典。(記者徐偉真/攝影)

父母皆來自台灣的第二代華裔戴琦（Katherine Tai，暫譯）將獲美國總統當選人拜登提名，出任美國貿易代表（USTR）；外交部北美司長徐佑典今天表示，戴琦過去和台北駐美代表處互動時，曾分享小時候到台灣探親的經驗，對台灣有友誼跟情感，未來若出任，台方將會在現有友誼關係上持續保持聯繫。

這項提名若獲國會通過，戴琦將成為拜登政府首位華裔閣員，以及史上首位華裔貿易代表。

徐佑典今天在外交部例行記者會上回覆媒體詢問時表示，代表處過去和戴琦有接觸過，戴琦和代表處互動時，有分享她小時候到台灣探望家人的經驗，對台灣有友誼跟情感，她在聯邦小組眾議院稅計委員會貿易小組任內，和駐美代表處也有互動。

徐佑典說，戴琦為人親切也非常專業，在貿易議題上遵循民主黨人士傳統立場，在前總統歐巴馬任內，曾在貿易代表署服務，但根據外交部了解，她並沒有針對台灣參加TPP（跨太平洋夥伴協定）的議題表述。

另外，徐佑典表示，美國聯邦眾議院在美東時間8日表決通過兩院協商版美國「2021會計年度國防授權法案」（NDAA 2021），其中包括多項友我內容。美國國會參、眾兩院近年來持續透過年度國防授權法案，積極推動深化台美軍事安全合作與交流，彰顯美國國會不分黨派對台灣國防安全及台海和平穩定的高度重視與支持，外交部表示誠摯感謝。

徐佑典說，美國國會已連續59年通過NDAA，美聯邦參議院預期將在今年底前將該法案排入議程，外交部將持續密切關注法案後續審議情形，並與相關行政部門保持密切聯繫，以持續深化台美安全合作關係。

台灣 美國 華裔

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