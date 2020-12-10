誠品 任華為大學選書顧問

「2020誠品年度閱讀報告」專題講座9日舉辦，出席者包括誠品總經理李介修（左起）、誠品董事長吳旻潔、網路家庭董事長詹宏志等人。（圖：誠品提供）

誠品書店 首度擔任中國大陸企業選書顧問！誠品董事長吳旻潔昨日透露，2018年起誠品團隊與深圳華為大學圖書館 合作為期至少五年以上，由誠品擔任圖書顧問和供應商，負責選擇和建置書目，未來若還有企業有意願，都不排除合作的可能性。

她也提到華為總裁任正非 對誠品書店看法。任正非認為，誠品是真正能搜羅全世界各地豐富書種，可優質呈現、創造氛圍跟體驗品牌。

吳旻潔昨日出席「2020誠品年度閱讀報告」時提到，與華為的合作自2018年中起，至少會合作五年以上，每年都會由誠品團隊來更換書種，以及負責內部空間的設計。至於是否收顧問費，吳旻潔表示不方便透露，不過，未來若有其他企業有合作意願，誠品不排除再與其他企業洽談合作。

誠品書店團隊表示，與華為大學圖書館合作，主要負責書籍選品、採購和全世界集貨；該圖書館約有11萬冊圖書，僅供內部員工閱讀，並鼓勵員工外借書籍，不開放外部使用，也不賣書，更是打破常規圖書館，以「書籍博物館」方式陳列，為策展形式做呈現。

誠品透露，任正非希望能讓員工自修成長，推動知識文化，才會找來書店和出版社探討。任正非認為，誠品在圖書系統、空間營造、選品採購、美學陳列皆符合需求，最後選擇誠品。

至於選書，誠品表示，任正非不追求時下流行的書籍，圖書館中的書，都以經典書籍為主。

吳旻潔也提到，台灣的出版產值近年持續下降，最好榮景為300億元台幣，至今市場僅170億至180億元台幣，同事問她，書店這行是否能好好生存下去？她認為，以現況來說，台灣的出版動能和品質都是全球首屈一指，加上誠品的電商「誠品線上」已經在12月上線，相信有許多線上和線下融合的可能性。

她說，誠品希望持續推出策展活動，讓讀者願意持續進店中打卡，而不是讓書成為堆疊的裝飾品。