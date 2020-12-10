兩岸企業家峰會 汪洋：做大經濟合作蛋糕

2020兩岸企業家峰會年會9日以視訊連線方式，在台北和廈門同步舉行，大陸全國政協主席汪洋向峰會發賀信表示，經濟合作是兩岸關係基礎，大陸將堅持一個中國原則及「九二共識」。（中新社）

2020兩岸企業家峰會年會昨以視訊連線方式，在台北和廈門同步舉行，大陸全國政協主席汪洋向峰會發賀信表示，將完善保障台灣 同胞福祉和在大陸享受同等待遇，支持台企參與「一帶一路 」和區域協調發展戰略，加大政策落實力度，讓台企台胞有更多獲得感；將經濟合作的「蛋糕」越做越大。他並指出，經濟合作是兩岸關係基礎，大陸將堅持一個中國原則及「九二共識」，推動兩岸融合發展。

兩岸企業家峰會今年主題為「面對新情勢，再創新契機」，聚焦「十四五規畫」戰略機遇，因應疫情 管制，行程濃縮至一天內舉行，共700多名兩岸工商界人士參會。

汪洋賀信昨由兩岸企業家峰會陸方副理事長張平宣讀。汪洋指出，經濟合作是兩岸關係發展的基礎，符合兩岸同胞共同利益，儘管受新冠肺炎疫情衝擊，今年前十個月兩岸貿易額仍實現兩位數增長，充分反映出兩岸經濟合作動力強、潛力大、韌性足。

汪洋強調，中共19屆五中全會擘畫了十四五時期大陸經濟社會發展藍圖，提出了到2035年基本實現社會主義現代化遠景目標，必將為廣大台企台胞帶來重大機遇和長期利好。

峰會台方理事長蕭萬長因身體不適，由台方副理事長邱正雄在視訊中代為宣讀致詞，蕭萬長提出鼓勵台企拓展大陸內需市場；協助台商參與大陸新基建建設；推動兩岸在健康醫療、智慧城市和環保防汙等領域合作，繼續落實深化惠台措施，以及協助解決台商經營困難等四方向建議。

大陸國台辦主任劉結一開幕式致詞表示，大陸是今年全球唯一經濟正增長的主要經濟體，也對台灣經濟起到強有力拉動作用，「可以想像，如果台灣對外貿易，沒有大陸的發展，台灣經濟今年將難以維持正增長」。大陸堅定推進兩岸經濟合作，「實踐證明，大陸是廣大台灣同胞的堅強後盾和穩定依靠」。