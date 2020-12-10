視訊演說 蔡英文線上同框波洛西

蔡英文總統8日受邀在美國「國際民主協會」年會上視訊演說。（圖：總統府提供）

蔡英文 總統美東時間8日受邀在美國「國際民主協會」（NDI）年會上，以視訊發表演說。她提到美國總統大選 投票率創新高，也提到美國甫逝世的非裔眾議員路易斯，並樂見兩國部分最高職務都由女性擔綱，包括美國副總統當選人賀錦麗與聯邦眾議院議長波洛西，細數他們對美國民主的貢獻，並提到台灣 民主經驗，稱共享價值觀讓台美關係空前緊密。

涉外高層也指出蔡總統和波洛西「同框」，兩人過往互動密切。去年4月，蔡英文出訪過境夏威夷期間，便曾與波洛西通電會談；今年1月總統大選後，波洛西即代表眾議院向蔡英文和台灣表達祝賀。

涉外高層說，蔡總統繼日前獲頒「全美議會交流理事會」（ALEC）的「國際領袖先鋒獎」後，8日隨即出席「2020台美日三邊印太安全對話」，與美國前亞太助卿坎博（Kurt Campbell）視訊連線；相隔一天，再與美國眾議院議長波洛西「線上同框」。而接著在NDI線上演說後隔日，蔡總統將透過視訊，在川普政府高層關係密切的保守派智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）線上演說。

涉外高層說，在台灣內部，在野黨不斷炒作美豬、美牛議題，而從一連串與美方展開的「跨黨派對話」及美國跨黨派對台灣的支持力道來看，完全證明美國大選前所謂的「押寶說」只是在野黨的錯誤操作；另一層面，也證明蔡政府時常強調的「持續爭取美國跨黨派支持」不是口號，而是持續具體落實，且無畏台灣政壇烏煙瘴氣，蔡仍保持一貫冷靜風格，在目前良好的互信基礎上，力求持續推進台美關係。