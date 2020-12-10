新聞眼／台美關係大內宣 外交違建誰監督

立法院司法法制委員會9日審查《退輔會組織法》，針對立委質疑退輔會打算派駐兩名官員去美國交流是不是遊說軍購？退輔會副主委李文忠回應不能明講。(記者潘俊宏／攝影)

退輔會明春起派員駐華府三個人、一年2000萬台幣(約70萬美元)，退輔會副主委李文忠繞來繞去不脫「深化交流」四個字，換算起來一字值500萬；且未來年年編列，工作目標與績效皆不可考，換言之，此例一開，後來者皆能循例赴美，做著駐美處和軍事代表團的本業，恐將成為年年消耗預算，卻難以監督的「外交違建」。

在還搞不清楚退輔會到美國 去的工作目標前，台灣 歡慶新增部會外派人員，就已經初步完成「台美關係再度深化」的大內宣。

對於駐美任務，李文忠說要深化交流、就近聯繫，還稱這是駐美處官員「做不到」、「進不去」，請問現在是李副主委在打臉蔡英文總統的台美關係成果史上最佳，質疑駐美代表蕭美琴的工作成果，得靠退輔會救援？

國民黨立委呂玉玲質詢問是否要遊說軍購？李文忠說：「不能明講啦。」更顯荒謬，軍事代表團的工作就是與AIT和美國國防部 對接軍售業務，爭取國會支持，有駐美處國會組；在台灣官方代表外圍，還有不少軍火掮客。請問，退輔會的遊說對象、交流層級又在哪裡？且為何退輔會要大老遠跑到美國負責不屬於他的業務？

國防部透過軍事代表團對美政府下單發包，單一線路往來清楚明確；若退輔會送來個期別較高的「學長」，未來和團長「平起平坐」也要幫忙推動軍購，誰說了算？誰負最終責任？

能擴大對美交流管道都是好事，但在現今狀況下，是否有必要另闢交流管道，退輔會的說法還難以服人。