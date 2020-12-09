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美售台「野戰資訊通信系統」尚未簽署發價書

記者洪哲政／台北９日電
國防部發言人史順文。（本報資料照片）
國防部發言人史順文。（本報資料照片）

國防部日前表示，今年對美國重大軍購案中，仍有兩項待美方「知會國會」。國防部發言人史順文今天表示，美方7日宣布對台軍售「野戰資訊通信系統」，就是日前待「知會國會」的其中一項，目前仍列機密預算。

國防部今天上午舉行記者會說明民國110年（2021年）寒假戰鬥營活動，外界關切野戰資訊通信系統是否為新增軍購案，以及預算編列情況等。國防部曾表示，此案由於尚未簽署發價書，因此仍列機密預算支應。

史順文表示，國防部自民國107年開始規劃、建案，此通信系統是台灣持續爭取的軍購項目，預算也持續編列，是今年機密預算其中一項。而具高度機動性的野戰資訊通信系統在平時、戰時都可發揮功能。

他說，野戰資訊通信系統是國防部11月底透過新聞稿所指出兩項尚待美方「知會國會」的軍購案之一。

史順文表示，台灣感謝美方依據「台灣關係法」及「六項保證」持續供售台灣防衛性武器、提升台灣的防衛戰力。台灣將持續深化與美國的安全夥伴關係，對區域的和平、安全及穩定作出具體貢獻。

至於中方屢次抗議美國對台軍售，史順文說，中共任何形式的軍事及政治恫嚇，都無法讓台灣屈服，國軍將堅定捍衛國家主權及領土安全。

美國政府美東時間7日宣布對台軍售野戰資訊通信系統（Field Information Communications System,FICS），總額達2.8億美元。這是美國總統川普今年第六度對台軍售，也是他上任以來第11次對台軍售案。

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