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拜登幕僚坎伯 盼兩岸恢復對話…「球在北京那方」

記者丘采薇／台北9日電
美國前亞太助卿坎伯、美國總統當選人拜登核心幕僚（Kurt Campbell）。（本報資料照片）
美國前亞太助卿坎伯、美國總統當選人拜登核心幕僚（Kurt Campbell）。（本報資料照片）

遠景基金會昨與美、日智庫合作舉辦「2020台美日三邊印太安全對話」國際研討會，蔡英文總統出席表示，中國持續對國際秩序和區域情勢構成威脅，但台灣持續與美國等理念相近國家打造互利夥伴關係，共同因應各項挑戰；香港民主受侵蝕，更顯示捍衛民主的重要性。

美國前亞太助卿、美國總統當選人拜登核心幕僚坎伯（Kurt Campbell）也以視訊演說。在兩岸關係部分，坎伯期盼兩岸緊張情勢趨緩、恢復某種程度的對話，但他直言這超出美國能力範圍，且「球在北京那方」；美國的目標是信守對亞洲的承諾，並透過國防承諾來確保台灣民主穩定，且不單是對台灣，而是整個亞洲，川普政府做得很好的部分，盼望拜登政府得以繼續保持。

坎伯也表示，拜登政府將著重與民主國家建立共同目標及強化戰略夥伴關係，尤其在中國議題上，與歐洲、亞洲國家找出針對中國及其他戰略議題的因應作為，是當前重要挑戰。

涉外高層從坎伯演說分析，可看出三個重點：第一、美國面臨三大挑戰，包括疫情的處理、疫情導致的經濟衰退且兩大黨未能合作提出紓困解決方案，凸顯拜登上台後將面臨嚴峻挑戰；第二、美國的亞洲政策具延續性，且已展開在亞洲的重新定位；第三、拜登政府將延續川普政府在區域的作為，包括強化台美合作及信守對台灣的承諾。

蔡總統昨天臉書透露，這周是「外交周」，她將三度發表視訊演說為台灣發聲。除昨天以視訊與美、日交流，今明兩天都將透過視訊在美發表演說。包括今天於美國非營利組織「美國國際民主協會（NDI）」年會發表視訊演說，明天則受華府智庫哈德遜研究所邀請，於年終典禮發表視訊演說，並與友台美國共和黨參議員柯頓及民主黨眾議員摩爾頓對話。

蔡總統昨天表示，今年是「全球合作暨訓練架構（GCTF）」成立五周年，今年台外交部成立「全球合作暨訓練架構小組」作為GCTF秘書處，並建立「GCTF校友網絡」，促進歷屆參與者聯繫聚首；台灣與理念相近的區域夥伴，透過發揮專業與影響力，定能有效因應未來的挑戰。

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