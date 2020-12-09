拜登不簽新協議 經貿談判一場空？蔡英文堅稱有突破

蔡英文總統（右）8日在總統府接見近兩年國家卓越成就獎、國家傑出執行長獎暨國家傑出經理獎得獎人，總統致詞後，聽取中華民國企業經理協進會理事長郭智輝（左二）引言。（中央社）

美國 總統當選人拜登 的對外經貿政策急凍，各界憂心，即便台灣 明年元旦起開放萊豬進口，台美經貿談判最終仍然會是一場空。對此，蔡英文總統與行政院長蘇貞昌昨日口徑一致對外表示，台美已經簽署「台美經濟繁榮夥伴對話」MOU，關係已有重大突破。

拜登日前受訪指出，未來，在對美國的勞工與教育進行重大投資之前，將不會與他國簽署任何新的貿易協定；此話一出，各界擔憂台灣先前如火如荼進行中的各項台美經貿談判、合作，將來會否喊停。

蔡英文昨接見最近二屆「國家卓越成就獎」、「國家傑出執行長獎」暨「國家傑出經理獎」得獎人時特別喊話，「全球供應鏈進入重整時期，台灣要把握機會，走向世界的舞台。」

蔡英文指出，上個月，台灣舉辦首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」，並簽署合作瞭解備忘錄，要在5G及電信安全、供應鏈、基礎建設合作等議題進行討論，可說是台美關係的重大突破。接下來，政府會持續爭取和各國簽署雙邊及多邊經貿合作協定，深化台灣在區域及全球經濟的參與，也會協助企業強化關鍵研發、產業轉型，並且拓展供應鏈上中下游的國際鏈結。

蘇貞昌昨天赴立法院答詢時，也被問及美國政黨輪替是否影響台美經貿與談判。國民黨立委謝衣鳳質詢指出，拜登說法，是否等於台美短期內無法簽定「雙邊貿易協定」（BTA）？

蘇貞昌強調，在「台美經濟繁榮夥伴對話」已簽署MOU的基礎上，台灣與美國新政府會有更好發展。國發會主委龔明鑫則說，拜登也提及短時間不會撤除對中國大陸關稅，等於是貿易議題上都先不處理，這目前對台灣來講是好的，且台灣出口仍是兩位數以上成長。

經濟部長王美花則在議場外受訪指出，拜登甫當選總統，想優先解決國內疫情及經濟問題，「我覺得將心比心」。她強調，開放美豬是符合國際標準，台灣要加入國際組織，勢必要朝此路走，大家希望台灣能加入國際組織，又用這樣態度，台灣要怎走出去？

王美花補充，台灣開放進口的肉品一定會是安全的，美牛都已進口八年，也證明是安全的，希望外界可相互理解。