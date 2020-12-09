新聞評論／將心比心 王美花比的是層峰的心？

經濟部長王美花（圖）８日到立法院備詢。（記者曾學仁／攝影）

經濟部長王美花很會將心比心！拜登 接受紐時專訪，表示在對美國勞工與教育進行重大投資之前，將不會與其他國家簽署任何新的貿易協定；拜登的說法對於台方以進口萊豬作為換取加入國際組織的門票及交換國際地位的期待形同打臉，王美花指拜登有國內的問題，台灣 要將心比心，但對於絕大多數台灣人的期盼，王部長又何曾將心比心過？

拜登受訪表示，在對勞工與教育進行重大投資前將不會與其他國家簽署任何新的貿易協定，這是重大的宣示，當然不是只針對台灣，但這個說法卻適用於台灣，擺明即使台灣元旦進口萊豬，也換不到與美方簽署BTA或FTA，蔡政府了然於胸，王美花被問到這個問題時，若無其事地拿「將心比心」的說法來帶過，對於「萊豬白推了」的質疑，王說台灣要加入國際組織，勢必要朝這條路走，倒有幾分說教意味。

蔡政府逆勢大推萊豬進口，王美花是護衛隊的重要成員，在野黨要求赴美查廠、增列貨號、清楚標示，關鍵在於要不要對萊豬增列貨號，以利源頭管理，權責單位的財政部長蘇建榮曾允諾只要國貿局要增設就沒問題，衛福部長陳時中 也只敢說「要再討論」，王美花卻跳出來力擋，一路為萊豬開綠燈，並以當初美牛進口也沒有相關作法等理由搪塞，後來衛福部、財政部跟風，一致拒絕增列貨號。

問題是，豬肉是台灣人肉食的大宗，民眾高度關心，否則不會走上街頭抗議，蔡政府要開放萊豬也不好好溝通，還和與地方政府打對台，絕大多數台灣人只能退而求其次，如果萊豬勢不可擋，至少也要能夠明確標示，但這些期待統統被王美花推翻，引詭的是，如果萊豬真如王美花口中所說的安全，那標示萊豬又有何損？王美花一路充當萊豬急先鋒，使命必達的表現，早已讓陳時中、蘇建榮瞠乎其後，此時王美花的將心比心，恐怕想的不是民眾的心，而是上意而已。

王美花官運享通，半年前高升經濟部長後，立即被藍委爆料包庇總統府前祕書長蘇嘉全的外甥張仲傑，張在擔任唐榮鐵工廠總經理期間將公司標案發包兩兒子和妻子，還和其他公司勾結低價販售鋼材，弊案經調查屬實後，結果被當時的經濟部長沈榮津、次長王美花列為密件未處理，當時王美花的將心比心，比的也是綠營權貴的心吧？