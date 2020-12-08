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黑白集／民進黨挺香港？只為轉移反萊豬砲火

黑白集
高雄市長陳其邁14日參觀特展「香港主題展–無聲的城牆：焦點以外」，並於連儂牆上張貼寫有「KH撐HK」的紙條，宣示將持續力挺港人。（中央社）
高雄市長陳其邁14日參觀特展「香港主題展–無聲的城牆：焦點以外」，並於連儂牆上張貼寫有「KH撐HK」的紙條，宣示將持續力挺港人。（中央社）

蔡政府正被萊豬議題搞得焦頭爛額，此際傳來香港眾志要角被判刑消息。蔡總統馬上發文說「民主的台灣，一定會繼續相挺港人，相挺民主」，蘇貞昌繼稱「不捨」，皆僅止於口惠。但不知不覺間，民進黨又想起自己曾經「挺香港」了。

除了嘴上說說，民進黨其實無意訂定《難民法》。陸委會稱要研擬「三大方向」放寬港人來台，但其中卻無涉遭政治迫害之居留者，且緩不濟急。今年９月，傳出五名抗爭港人偷渡來台卻遭扣押，待遇連偷渡客都不如。民進黨「挺香港」，始終是「口惠」而實未至，港人應點滴在心頭。

話說回來，蔡政府以民主人權為由挺港，但它自己的執政，卻做了不知多少違反民主、人權的事。舊的不提，政府最近關了批評執政黨最力的中天，又把大陸童書當成洪水猛獸查禁；再加上各種以國安為由的濫權施政，其行徑與中共的反人權、反民主相比，也只剩程度的差別了。

蔡政府試圖以「挺港」轉移反萊豬焦點，卻引不起共鳴。並非訴求不正當，而是民進黨消費香港圖利自己，已被看破手腳。過去人們說「今日香港，明日台灣」，但民進黨已做到「今日台灣，明日香港」了。香港去年「反送中」曾救了民進黨選情，但現在還有人相信民進黨真的「挺香港」嗎？

香港 民進黨 台灣

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