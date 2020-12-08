與美前官員視訊 馬英九盼美「鼓勵兩岸恢復對話」

前總統馬英九近日與美國前官員視訊座談。（取材自臉書）

前總統馬英九 近日與美國前官員視訊，與會者指美國總統川普對台灣 看似強力支持，實質上將台灣當成美陸之間可交易對象，傷害台灣甚巨，總統當選人拜登 必須將這樣的路線拉回，同時兼顧美台利益。馬也請他們向拜登政府建議，鼓勵兩岸恢復對話，和平解決爭端。

馬英九在國民黨立委陳以信安排下，偕同國安會前秘書長蘇起、前駐美代表沈呂巡，與美國國務院代理亞太助卿董雲裳、APEC前資深官員王曉岷、兩位AIT前理事主席卜睿哲、薄瑞光舉行視訊座談，討論拜登政府上任後的新台美陸形勢。

馬英九表示，與會的美方人士認為，即將出任國務卿的前副國務卿布林肯處理台灣事務經驗豐富，深信拜登政府也會持續此過去歐巴馬政府支持兩岸對話、增加互信、降低緊張的基調；也有人建議，美國應該鼓勵任何能找出方法、恢復兩岸對話的「創意」。

馬英九也向他們分享了這些年，自己高度關注的台灣三大問題：包括近年淪為「口惠實不至」的台美關係，快速惡化的兩岸關係，以及蔡英文主政下不斷倒退的民主。

馬告訴他們，蔡政府最近的舉措，包括以政治力關閉中天新聞台，以及未經任何民主程序逕行宣布開放萊豬，都在國內引發高度爭議，超過半數到近七成民眾反對這些政策。

馬英九請這些老朋友能夠向拜登新政府建議，根據雷根政府對台的「六項保證」，美國雖然不介入「調停」兩岸之間的爭議，但至少可以鼓勵兩岸恢復對話，和平解決爭端；最近蔡英文總統也清楚表示，她願意在尊嚴與對等的情況下與中共領導人坐下來談。

最後，馬英九呼籲，藍綠應該合作促成兩岸恢復對話，降低緊張情勢；如果兩岸關係惡化，台灣的所有政黨、所有人都會受到衝擊。