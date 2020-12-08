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涉拿陸金援配合統戰 何建華、包克明遭起訴

記者王聖藜、賴佩璇／台北8日電
何建華。（記者林孟潔／翻攝）
何建華。（記者林孟潔／翻攝）

中華婦女聯合會理事長何建華被控接受大陸金援，指使媒體人包克明撰寫工作計畫書干預總統大選，另串聯政治團體鎖定總統蔡英文「假博士」議題陳情抗議，危害國家安全，台北地檢署昨天將兩人依國安法發展組織罪起訴。

檢察官林達認為，大陸籍的何建華取得中華民國身分，應忠於國家，卻破壞國家安全，包克明曾為媒體人，甘為統戰犬馬，罔顧國家安全，二人惡性重大，請法院從重量刑。

包克明昨天說，這就像「一群愛吃香蕉的人，立法去禁止人民吃水梨」，他受雇處理文案，事實卻被扭曲，國家公訴人的行為令人髮指。何女則說，證明台灣司法已死。

國安法發展組織罪去年修正，刑度從五年以下有期徒刑修正成七年以上有期徒刑；調查局表示，這是國安法修法加重處罰後首件起訴案件。

何建華是統促黨前不分區立委候選人，她被控招待陸配赴金門旅遊，依違反公職人員選罷法起訴，一審判無罪；另被控與長沙台胞協會會長林懷宴請台商幫國民黨總統候選人韓國瑜拉票，涉違反總統副總統選罷法，審理中。昨天第三次被起訴。

起訴書指出，2017年10月，何女指示包克明撰寫工作計畫，隨後接受大陸全國台聯會安排出席大陸研修班，接受指示應完成「把台灣38萬陸配凝聚起來」的工作方針。

去年6月，何女結識大陸全國台灣同學會副會長黃信瑜，黃請何女以「蔡總統博士學歷造假」議題舉辦陳抗，並匯款人民幣三萬元(約4594美元)到何女廈門帳戶，並提供新聞稿給何女要求轉送媒體人彭文正、年金改革聯盟、軍公教聯盟等，製造選舉紛爭。

去年八月，北京市台辦調研員王正智以微信傳送時代力量高雄市議員黃捷母親在大陸賣茶葉賺錢訊息給何女，指揮何女了解黃捷資料。

檢方指出，何建華開始發展組織並無正當收入，均向大陸索款，去年12月自金門搭機返台被攔查，被查獲匯款單、存摺、台幣現金40萬元(約1萬4149美元)等證物。

何建華。（本報資料照片）
何建華。（本報資料照片）

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