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馬視訊美前官員 請老朋友向拜登建議鼓勵兩岸恢復對話

記者劉宛琳／台北7日電
前總統馬英九近日與美國前官員視訊座談。(取自馬英九臉書)
前總統馬英九近日與美國前官員視訊座談。(取自馬英九臉書)

前總統馬英九近日與美國前官員視訊，他們向馬坦言，美國總統川普對台灣看似強力支持，實質上將台灣當成美陸之間可交易對象，傷害台灣甚巨，拜登必須要將這樣的路線拉回，同時兼顧美台利益。馬也指出他近年觀察蔡政府的三大問題，包括淪為口惠實不至的台美關係、快速惡化的兩岸關係，以及蔡英文主政下不斷倒退的民主。並請他們向拜登新政府建議，鼓勵兩岸恢復對話，和平解決爭端。

馬英九在國民黨立委陳以信安排下，偕同國安會前秘書長蘇起，前大使沈呂巡大使與美國國務院代理亞太助卿董雲裳、前美國亞太經濟合作（APEC）資深官員王曉岷、以及兩位前美國在台協會（AIT）理事主席卜睿哲與薄瑞光舉行視訊座談，討論拜登政府上任後的新台美陸形勢。馬說，他們都曾在民主黨執政時的外交界服務過，熟稔台美陸關係。

馬英九強調，這些前官員與好友們在他8年任內合作愉快，一起締造了台美陸30年來最好的關係。他們都非常關心台灣，也肯定他任內維持台美陸平衡的政策，更珍視過去曾經得來不易的和平與穩定，但同時，也擔憂過去4年多來兩岸缺乏互信造成的緊張狀況；有人甚至擔心台灣內部的極端對立，可能會進一步弱化台灣，讓他聽了之後非常感動。

馬英九說，這些前任官員告訴他們，拜登上任後，美國對台的承諾依舊堅實，他們深信拜登會重申對台灣的支持。然而，他們有人也坦言，川普執政時，對台灣看似強力支持，實質上將台灣當成美陸之間可交易對象，傷害台灣甚巨，拜登必須要將這樣的路線拉回，同時兼顧美國與台灣的利益。

馬英九指出，他們之中許多人都跟即將出任國務卿的前副國務卿布林肯共事過，盛讚他處理台灣事務經驗豐富。也有人提及，歐巴馬政府時期，支持兩岸對話，以增加互信，降低緊張，任何階層的對話都很重要，他們深信拜登政府也會持續此一基調。也有人建議，美國應該鼓勵任何能找出方法、恢復兩岸對話的「創意」。

馬英九也向他們分享了這些年，自己高度關注的台灣三大問題，包括近年淪為「口惠實不至」的台美關係，快速惡化的兩岸關係，以及蔡英文主政下不斷倒退的民主。馬告訴他們蔡政府最近的舉措，包括以政治力關閉中天電視新聞台，以及未經任何民主程序，就宣布開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口，都在國內引發了高度爭議，超過半數到近七成的民眾反對這些政策。

馬英九請這些老朋友能夠向拜登新政府建議，根據雷根政府對台的「六項保證」，美國雖然不介入「調停」兩岸之間的爭議，但至少可以鼓勵兩岸恢復對話，和平解決爭端；1972年的「上海公報」也支持兩岸以和平方式解決爭端，這是美國政府近50年來一貫的立場。最近蔡英文總統也清楚表示，她願意在尊嚴與對等的情況下與中共領導人坐下來談，共謀和平方案。

最後，馬英九呼籲，台灣的兩大政黨，應該合作促成兩岸恢復對話，降低緊張情勢。因為如果兩岸關係惡化，台灣的所有政黨、所有人都會受到衝擊。而美國身為台灣長年重要的友邦，可以發揮關鍵力量，鼓勵兩岸重啟對話。

前總統馬英九近日與美國前官員視訊座談。(取自馬英九臉書)
前總統馬英九近日與美國前官員視訊座談。(取自馬英九臉書)

台灣 美國 馬英九

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