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法國遊說 傳「英系立委」介入拉艦升級

記者洪哲政／台北7日電
傳出法方啟動遊說，針對台灣六艘「康定級」拉法葉艦進行約需300億元台幣的升級案。(本報資料照片)
傳出法方啟動遊說，針對台灣六艘「康定級」拉法葉艦進行約需300億元台幣的升級案。(本報資料照片)

正當台灣大幅對美軍購，核心管道證實，法方也啟動遊說，繞過國家安全會議，透過去年訪問法國的「英系立委」直接向蔡總統報告，由參謀本部「交代」海軍須盡快進行六艘台灣稱之為「康定級」的拉法葉巡防艦升級案，此案包括雷達、聲納、通信、輪機系統提升，加上中科院自行研發飛彈垂直發射系統，約需300億元台幣(約10.6億美元)預算，但最高決策尚未拍板核定。

但被影射的民進黨立委羅致政受訪澄清，「我並不了解全部的東西」，他去年赴法是受法國參議院主席的邀請，當時並未與法方或軍方人員談及此事。「若有這種案子的話，」他認為國安會不可能未掌握此事；但他強調，自己沒有受法方委託，「我是中華民國的民意代表，怎麼會法方委託我？」是否曾關切此案？羅致政說，「我沒辦法評論。」

軍方近期盛傳，海軍明年將建案進行拉法葉艦的性能提升案，法方透過「英系立委」去年訪問法國後，返國向蔡總統報告，獲得層峰支持，透過參謀本部要求海軍盡快進行，明年建案針對六艘拉法葉艦進行性能提升，全案約需300億元預算。

核心管道低調證實有此一節，因有立委角色在其中，原掌握、審核軍購相關國安單位均未介入，但澄清最高決策尚未核定此案。對高層拍板決定明年建案執行拉法葉艦的性能提升案的說法，海軍司令部回應表示，「與事實不符」。

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