美對台有大動作？環時總編放話：解放軍機低飛台北

環球時報總編輯胡錫進。（取自胡錫進個人微博）

外傳美國總統川普 或會在離任前對台灣 有大動作，大陸官媒環球時報總編輯胡錫進稱，川普政府行為會為拜登政府作出示範和綁架，對此稱中方不能忍受，並會打擊川普氣焰，不畏懼要爆發台海危機。

胡錫進在微博PO文指出，川普政府正在瘋狂利用最後40多天的任期挑釁中國 ，如果美國做出破底線的惡毒操作，中國要不懼與之開展一場高強度對抗。近來一直有各種猜測，川普團隊有可能在離任前的最後時刻針對台灣問題搞大動作，包括派國務卿龐培歐訪台，甚至是川普本人閃電訪問台灣、宣布與台灣建交等，不久前亞太情報官員訪台就是去打前站的。

胡錫進指出，倘若傳言成真，中國的反應必須是雷霆萬鈞，要讓配合川普政府這樣幹的民進黨當局「死定了」。做為最輕的選項，中國大陸須派戰機飛越台灣島，並且根據情況輕重採取一般飛越台灣島或者在台北超低空飛行，宣示中國的主權，那將是對美台氣焰的沉重打擊。

胡錫進強調，不怕在此時爆發嚴重台海危機，讓戰機飛到台灣島上空去，「料台灣軍隊不敢對解放軍戰機開火，一旦他們開火，就意味著戰爭爆發，我軍就可以立即對台軍機場等重要軍事設施實施毀滅性打擊！」

胡錫進表示，川普團隊現在的表現既瘋狂又顯得脆弱，又稱他們以前所未有的方式破壞中美關係，有明顯一黨之私和他們執政團隊的小圈子野心，並試圖為下屆政府訂立對中國大陸的強硬政策，又指若美國國務卿龐培歐等高官訪台會踐踏「一個中國」原則。