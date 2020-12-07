空軍F16V升級案2度追加預算 立委批「無底洞」

國防部表示，預計今年底前可完成22架F-16V戰機性能提升。(本報資料照片)

國防部 表示，空軍與美方現已完成「鳳展專案」19架F-16V戰機性能提升，預計年底前可完成22架交機。國防部說，空軍142架F-16A／B型戰機完成性能提升為F-16V，台灣將能形成陸空「擊殺鏈」，以因應共軍各類空中威脅。

本報系聯合報報導，立法院外交及國防部委員會今邀國防部副部長就「海軍年度『劍龍級潛艦戰鬥系統提升案』及空軍『新式高級教訓機、F-16A／B型戰機性能提升案凍結3億元』」專案報告及備詢。

立法院質疑，增賦預算 先是由原編1100億元台幣(約39億美元 )增加到1296億元台幣(約46億美元)，後來又因新增採購品項，調增全案規模至1402億元台幣(約49.6億美元)。但執行進度卻較原訂工作進度落後，又透過追加預算方式不斷擴充原案內容，包括增列採購自動防撞系統、視距外武器預算等。

另據台北中國時報報導，國防部今赴立法院國防委員會進行專案報告，盼獲得解凍、動支，國防部於送達立院書面報告中，首度說明預算追加兩次的內情。

國防部首度承認，美方最初報價53億美元，台灣因預算不足，先編37億美元，後追加兩次共300億元台幣(約10.6億美元)預算但是國防部強調，兩次追加是將緩購的武器裝備納入執行，不算擴充原案內容。朝野立委批「鳳展專案」根本就是無底洞。

交機進度落後 成本轉嫁漢翔

但國防部在最新報告裡表示，美軍及洛馬公司修正2019年交機目標為16架，但實際僅出廠交機11架，落後5架，主要原因是臨機性故障改正時間過長及漢翔公司人力不足等複合因素，現均已改善。根據報告，今年度規畫交機22架，迄12月4日已交機19架，均依期程執行交機，可達成年度目標。

不過據報導，鳳展專案進度迄今仍落後。國防部沒在報告中說明的是，第一架F-16V試飛早在2015年完成，但美方於2016年4月，通知台灣軟體測試延期。空軍解釋，這是全球第一架F-16升級，美方為求慎重，在軟體測試方面較原定時間延誤。

但這一延後，全案交機進度修訂多次，而且台美軍售案沒有訂罰責，美廠商設計延誤不但不必罰款，還轉嫁給負責執行的漢翔公司，要求漢翔加人加成本，追趕落後的進度。