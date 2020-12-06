「兩岸關係70年最糟」 北京批美台勾結

大陸國台辦前副主任王在希5日表示，兩岸和平統一的可能性已經越來越小。（取自環球網）

兩岸和平統一希望有多大？在環球時報昨日舉行的年會中，國台辦前副主任王在希等人都悲觀地認為，兩岸「和平統一」的可能性越來越小。王在希指出，當前兩岸關係處於70年來最為嚴峻的時刻，「美台勾結、互相利用，是導致目前台海形勢的主因」。

王在希表示，喪失「和平統一」的原因有三。首先是，台灣 的政治體制幾十年來發生深刻變化；其次，和平談判對象已改變，台灣已是政黨政治；最後，台灣的社會生態環境也發生了變化。

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯強調，兩岸統一離不開美國 因素，美國因素是台灣問題的結構性因素。他認為，美國的上策是「台灣獨立」、中策是「保持現狀」、下策是「兩岸統一」。

吳心伯指出，美國現在將中國 看成主要戰略競爭對手，利用一切辦法與資源牽制中國大陸，因此在戰略界出現重新發現台灣戰略價值的動向。在這種情況下，大陸對「和平統一」疑慮上升，同時加強軍備；而美台推動改變現狀，是挑戰大陸核心利益。

他稱，「在這種情況下，兩岸和平統一的可能性在下降。兩岸走向衝突，走向某種程度的軍事對抗的風險，確實在上升」。

不過，華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷則仍堅持「和平統一」的論調。他強調，「和平統一」主導權在大陸，兩岸仍有政治分歧需要解決，如果明訂幾年內要統一，就難有「和平統一」的可能性。

透過視訊與會的台大政治系教授張亞中也對「和平統一」持樂觀態度，他認為，台灣支持兩岸關係和平發展的人數仍多。大陸國家主席習近平也強調「兩岸心靈契合」，如果追求吞併式或脅迫式統一，就無法達到「心靈契合」與「高高興興」地統一。