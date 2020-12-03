USCC促美立法 反對北京改變台灣地位

USCC建議提升美國在台協會（AIT）處長位階，圖為美國在台協會（AIT）處長酈英傑。（本報資料照片）

美國 國會美中經濟暨安全審查委員會（USCC）1日發布年度報告，檢討美中台關係，建議國會立法要求美國政府在國際組織中，反對中國 大陸改變台灣 地位的企圖；強化美台經濟合作並協助解除美國政府對港民的簽證障礙。

這份年度報告盤點美中台及香港等現況，並向國會提出建議。

USCC提出四項對台灣的國會建議，首先就是建議提升美國在台協會（AIT）處長位階，報告中提到，國會可考慮透過立法手段，讓AIT處長人選經總統提名、參議院同意。根據美國憲法，這是美國總統決定駐外大使人選的標準程序。目前AIT處長一職由美國國務卿任命，任命案也不須獲得參議院同意。

USCC建議國會修正今年3月通過的「台北法案」，要求美國應反對中國大陸在各國際組織內解決台灣地位的任何企圖。

在經濟合作方面，報告建議國會評估強化美台在關鍵領域的經濟合作，並以技術合作為優先。

報告也提到，國會可鼓勵行政部門在多邊努力中，納入台灣，一起合作與強化供應鏈安全，這點可在擴大全球合作暨訓練架構（GCTF）中落實，也可透過與理念相近民主國家的多邊架構落實。

在多邊架構中，報告建議著重在對經濟競爭力與國安至關重要的戰略產業，包含資訊傳播技術、積體電路與電子元件等。

在美中部分，USCC建議，除了媒體、非政府組織、社群媒體和外交人員的權限之外，國會在涉及美中關係的立法原則採取互惠方式；國會可要求國務院每年提交報告，整理中國大陸在聯合國及下屬機關中，破壞規則的種種行為。

報告建議，國會指示政府在制裁違反美國經濟和國家安全利益或侵犯人權的中國大陸實體時，也應制裁母實體。

另外，USCC建議，透過立法要求行政部門成立研究中心，負責研究蒐集中國金融市場的發展，以及美國公司在中國大陸市場所面臨的風險。

有關香港，USCC建議美國政府協助解除簽證障礙，接納嘗試離開香港的港民；也建議國會考慮立法，對1997年6月底以後出生的港民擴大政治庇護，因為這些人目前無法在持有香港護照的情形下，申請第二張身分證明。