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陸媒記者遭驅逐 改在網路製播政論節目

台灣新聞組╱綜合1日電

陸媒東南衛視駐台記者違規在台製播節目遭逐後，東南衛視近期改與網路平台合作，續邀台灣來賓上節目評論涉台時政。陸委會表示，將會同主管機關瞭解後判斷是否違反相關法律。

中央社報導，東南衛視兩名駐台記者因參與製播政論節目，被認定從事與到台採訪許可目的不符，7月間被要求出境。然而媒體報導，東南衛視近期轉向與網路平台百度合作，開設新節目「台海百家說」，邀台灣來賓上節目評論台灣時政，且疑似經由駐台陸媒記者或「在地協力者」協助製播。

根據節目畫面，「台海百家說」僅有台灣來賓露臉評論涉台時政，不見中國大陸主持人或記者身影。

大陸委員會晚間以書面形式應詢指出，台灣來賓參加陸媒「台海百家說」節目，是否違反兩岸條例及相關法律規定，將會同主管機關了解這些台灣來賓與陸媒的合作模式，及有無受到中共指示、指揮、資助從事相關違法行為等具體個案情況後，再進行綜合判斷，並依法妥適處理。

陸委會也表示，針對部分台灣民眾參與陸媒「台海百家說」節目，恣意批評政府施政甚至散布不實訊息，此等企圖製造台灣社會紛爭與對立的言行，極不適當，絕對無法獲得台灣主流民意的認同。

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