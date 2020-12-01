綠委逮機會猛貼紅標籤 對「台灣價值」沒信心？

近來一本「等爸爸回家」的中國 童書在台灣 引發軒然大波，被指稱是中國統戰台灣兒童的工具，有綠委甚至舉行記者會，呼籲出版業者要幫孩童把關，甚至不惜要求「內部審查」，可說對「紅色入侵」避之唯恐而不及。

然而，整體社會的氛圍顯然對青年學子有很兩極的看法。談到選舉，稱現在年輕人早熟，早就該下修投票年齡限制至18歲，甚至更年輕；然而談到中國文宣，又堅稱學齡兒童一定看不懂其中含意，必然淪為統戰受害者。

不過沒關係，就矛盾吧，畢竟青年與兒童還是有一段差距，更不論現代兒童早早使用3C產品，透過網路學習、接收資訊，會不會在圖書館借書讀都還是未知數，若細讀「等爸爸回家」，除了美化武漢 防疫，其中就是「中國加油」、「武漢加油」兩句話讓人「詬病」。

然而台灣自詡以人權立國，不知從人道角度而言，中國蒙受疫情打擊，喊喊中國加油、武漢加油，何罪之有？還是台灣言論自由已走回頭路，只要對中國抱以悅色都不行、皆有罪？

現在的「台派」政治人物，不知是恐中到了極致，還是慣於貼人紅標籤，以換取政治聲望，連台灣人讀的內容、說的話，都要再三檢驗，不得帶有任何中國色彩，不斷排除異己，只會破壞台灣的民主，深化對立，更透露對「台灣價值」的沒自信。

倘若當真這麼怕台灣人被中國文宣荼毒，對台灣的教育、社會的氛圍感到擔憂，怕台灣民眾隨意讀個隻字片語就會國族錯亂，那不如訂個標準，未來凡書裡提到中國好的書籍，一律禁止，再加一個年齡限制，非要年滿18歲，做過台灣價值的思想審查後，才能讀中國文宣。這樣就萬無一失了！