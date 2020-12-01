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台秋冬防疫專案12月起跑 入境新規一次看

圖書館上架中國童書 綠委質疑紅讀計畫入侵台灣

記者陳熙文／台北1日電
「等爸爸回家」童書有「中國加油」、「武漢加油」等字眼，被指是為中國宣傳，民進黨立委要求出版業者內部審查，盡到把關的責任，幫忙防衛台灣小孩的心靈。（圖：議員陳怡珍服務處提供）
「等爸爸回家」童書有「中國加油」、「武漢加油」等字眼，被指是為中國宣傳，民進黨立委要求出版業者內部審查，盡到把關的責任，幫忙防衛台灣小孩的心靈。（圖：議員陳怡珍服務處提供）

台北市及新北市等市立圖書館被發現購入中國防疫宣傳童書「等爸爸回家」，被指是為中國宣傳，美化新冠肺炎疫情。民進黨立委陳亭妃昨舉行記者會，要求業者自律；文化部並指出，該書未收到相關申請，會發函請業者做相關說明，新北市長侯友宜則回應，「這本書已經下架了。」

侯友宜：童書已經下架

陳亭妃昨偕台北市議員陳怡君，以及文化部、教育部，和陸委會代表舉行記者會，批評童書「等爸爸回家」美化中國防疫，並認為目前台灣各縣市政府目前對採購、上架有不同處理方式，但台灣作為民主國家，無法內容審查，呼籲中央部會應跨部會溝通使全台標準一致，拒紅讀計畫於台灣之外。

陳怡君指出，這本「等爸爸回家」描述一名爸爸是忙碌的醫生，原本答應過年要在家陪孩子，但受到病毒襲擊決定拯救城市，且文後還有「中國加油」、「武漢加油」的歡呼圖書及文字。

陳怡君指出，原著出版方「長江少年兒童出版社」，就是中國2019年「紅讀計畫」中被列為「戰略夥伴」，紅讀計畫就是要求加強中國政治思想，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想，童書正是「洗紅」孩童的工具之一。

陳亭妃表示，她從頭讀到尾都不明白童書所要表達的意涵是什麼，懷疑孩童也無法看得懂。她認為，台灣雖然不做內容審查，但面對中國的「紅讀計畫」，應有防堵的策略，並呼籲出版社業者幫忙防衛台灣小孩的心靈，幫忙做內部審查，盡到把關的責任。

文化部人文司司長陳瑩芳說，中國大陸出版品到台依兩岸條例訂有相關規定，而「等爸爸回家」一書並沒有收到相關申請，將發函請業者說明，並會同陸委會做相關處理。

中國 台灣 防疫

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