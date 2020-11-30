不再照單全收？國防部駁AIT 否認明年增52億美元軍購

美國在台協會（AIT）處長酈英傑日前公開表示，台灣已是公認全世界最大的美國武器採購國，這也是台灣花費最多購買美國武器的一年，明年美國政府已經通知國會還有軍售，他也說下任美國政府仍會履行台灣關係法。若完成採購，美國對台軍售超過700億美元。(取材自美國安全合作署官網)

美國 在台協會（AIT）處長酈英傑前天公開表示，美國明年還有一筆52億美元 對台軍售，但國防部 昨天表示，並無新增軍購規畫。涉外人士澄清，相關軍售已是公開資訊，說法差異是因為台方和美方的會計年度差別。

本報系聯合報報導，涉外人士表示，美國今年財政年度從2019年10月起至2020年9月30日止，酈英傑口中的「明年」，是從今年10月1日至2021年9月30日；2020財政年度美行政部門已通知國會的對台軍售金額共計118億美元，而2021年財政年度已公開共計58.1億美元軍售案，酈英傑在演說中提及的52億美元，包含在2021年財政年度中，但演說稿未更新，因此造成誤會。

酈英傑前天表示，台灣已是公認全世界最大的美國武器採購國，這也是台灣花費最多購買美國武器的一年，明年美國政府已經通知國會還有軍售，台灣明年將繼續對美提出高達52億美元的軍購案。

國防部昨表示，美方今年就MK-48重型線導魚雷等七項對台軍售案，總金額55億餘美元，已知會國會；今年台對美重大軍購案，仍有兩項待知會國會，但明年並無規畫新增對美提出52億美元軍購項目。

根據統計，台方已編列預算，但尚未獲美方同意輸出的軍備項目，目前有陸軍M109A6自走砲，此案今年度即開始編列採購作業費，但美至今尚未宣布供售。

至於美方宣布售台的四架MQ-9B「海上衛士無人機」與AGM-84H/K（SLAM-ER）增程型陸攻飛彈，明年才要新建案，列為2022年國防預算案開始編列。此即為國防部所謂「待知會國會」項目。

據中國時報報導，一位不具名的軍方官員說，美方今年已宣布軍售55億餘美元，如果明年再加52億美元，依當前國防預算的軍事投資規模，「根本編不了」，軍方官員表示，不論酈英傑是怎麼算，國防部沒買這麼多金額是事實，一定要對外說清楚，而且現正值立法院審國防預算，明年軍事投資經費已清楚編列在預算書上。

此外，國防部強調，國軍防衛戰力的提升，武器裝備的籌獲，係以國防自主為優先，如無法短期獲得，則採軍購方式。國防部此一說法，是否意味著美方準備要賣給台灣的武器，國防部未必埋單，有待觀察。