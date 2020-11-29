我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

謝家華終身未婚住拖車 好友伊凡卡、貝佐斯哀悼

1張圖／紐約州單日確診逾6000人 陽性率接近4%

AIT：台今年對美軍購全球最多 明年還有52億美元

台灣新聞組／台北29日電
美國在台協會處長酈英傑28日表示，台灣今年計畫向美軍購總計118億美元，是公認全世界最大的美國武器採購國。圖為海上衛士無人機。（路透）
美國在台協會處長酈英傑28日表示，台灣今年計畫向美軍購總計118億美元，是公認全世界最大的美國武器採購國。圖為海上衛士無人機。（路透）

美國在台協會（AIT）處長酈英傑昨天表示，台灣今年計畫向美軍購總計118億美元，是公認全世界最大的美國武器採購國，也是台灣軍購最高年度金額，明年還有一筆52億美元對台軍售已經通知國會。

本報系聯合報報導，對於酈英傑稱台灣今年「計畫」向美軍購118億美元，但AIT稍晚澄清，今年美國對台軍售「公布」數字是55.8億美元，兩造差距引發質疑。國防部發言人史順文表示，今年對美新增軍購總額為55.8億美元，其他細節不予評論。

酈英傑昨受邀發表專題演講指出，美國國務院亞太助卿史達偉日前談到美國政府解密的八一七公報和對台六項保證電報，都是美國政府的政策指導文件，對台灣遵守台灣關係法是美國民主、共和兩黨的共識，「對台灣的承諾不只是說說」，下任美國政府也是如此。台灣今年花118億美元購買美國防衛性武器；放眼明年，美國政府已通知國會52億美元軍售，還有更多在等國會同意。

酈英傑說，這些軍售對台灣的防衛很重要，有助台灣提升不對稱戰力，一旦完成，美國歷年來對台軍售超過700億美元。

中國時報報導，根據公開資料，美國今年為止對台軍售五次，累積金額為55.81億美元，包含MK48魚雷（Mod 6 AT）；愛國者三型飛彈零組件相關更換、維修、測試與後勤支援；海馬斯（HIMARS）多管火箭系統、增程型距外陸攻飛彈（AGM-84H／SLAM-ER）、F-16新式偵照莢艙；魚叉飛彈海岸防禦系統（HCDS）；MQ-9B「海上衛士」無人機。

根據國防部明年度預算書所揭露內容，陸軍明年將就「銳霆計畫」赴美召開會議，而「銳霆計畫」即是M109A6「帕拉丁」自走砲；駐美代表蕭美琴8月參加華府智庫座談也證實爭取向美國採購「智慧水雷」。這兩項軍備都尚未獲美方正式公告批准。

美國 台灣 美元

上一則

陳時中稱市場會自主標示萊劑 消基會批政府偷懶

下一則

自美日英澳返台 可能流程及成本一次看

延伸閱讀

台美經濟對話 華府簽署備忘錄 約定「持續進行」

台美經濟對話 華府簽署備忘錄 約定「持續進行」
首屆經濟對話成果 美台將展開科技合作協定諮商

首屆經濟對話成果 美台將展開科技合作協定諮商
美台經濟會議華府登場 開幕式簽署暸解備忘錄

美台經濟會議華府登場 開幕式簽署暸解備忘錄
美台經濟對話 下周在華府啟動

美台經濟對話 下周在華府啟動

熱門新聞

台首度透過直洽藥廠，取得新冠疫苗，陳時中透露，目前已直接透過藥廠取得1000萬劑「加上covax，我們手中已經確定有1500萬劑」目前簽約成功，已付部分訂金。（路透）

台首度成功直洽藥廠 1500萬劑新冠疫苗到手

2020-11-25 02:23
美國勞動部把台灣捕撈的漁獲列入「強迫勞動製品」清單，可能影響台灣海鮮出口。 . 歐新社

台灣海鮮被美國貼上「血汗」標籤 出口恐受衝擊

2020-11-22 05:25
台中市議員林祈烽等人今天在議會質詢時，提出家長提供的網路截圖，圖中男子在教室內拍攝裸照，希望市府單位查明是否案發地為台中。（圖：台中市議員林祈烽提供）

台出現「體育老師」教室露鳥？照片中有學生趴著睡覺

2020-11-24 02:12
台駐美代表蕭美琴。（華盛頓記者張文馨／攝影）

台駐美代表處再9人確診 蕭美琴隔離中

2020-11-26 02:31
英國牛津大學和阿斯特捷利康藥廠合作的新冠疫苗，經臨床實驗顯示保護率可達九成。圖為牛津大學研究人員正在疫苗研究室工作。（美聯社）

台可得460萬劑疫苗 專家悲觀：太少 強國用剩才輪我們

2020-11-24 20:43
遼闊的視野是晶華酒店總統套房魅力所在。記者陳宛茜／攝影

麥可傑克森交給晶華酒店的任務 「打開台北」周末揭密

2020-11-26 16:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Zappos華裔創辦人謝家華 火災重傷過世 享年46歲

Zappos華裔創辦人謝家華 火災重傷過世 享年46歲
賓州選舉官司遭駁 川普嗆：我贏了！112萬票憑空出現

賓州選舉官司遭駁 川普嗆：我贏了！112萬票憑空出現
「網路鞋王」謝家華火災離世 終身未婚住拖車 好友伊凡卡貝佐斯哀悼

「網路鞋王」謝家華火災離世 終身未婚住拖車 好友伊凡卡貝佐斯哀悼

發文質疑鍾南山 中國女演員被禁言15天

發文質疑鍾南山 中國女演員被禁言15天
洛杉磯消防員財源滾滾 有人年收入百萬 從哪兒來的？

洛杉磯消防員財源滾滾 有人年收入百萬 從哪兒來的？