AIT：台今年對美軍購全球最多 明年還有52億美元

美國在台協會處長酈英傑28日表示，台灣今年計畫向美軍購總計118億美元，是公認全世界最大的美國武器採購國。圖為海上衛士無人機。（路透）

美國 在台協會（AIT）處長酈英傑昨天表示，台灣 今年計畫向美軍購總計118億美元 ，是公認全世界最大的美國武器採購國，也是台灣軍購最高年度金額，明年還有一筆52億美元對台軍售已經通知國會。

本報系聯合報報導，對於酈英傑稱台灣今年「計畫」向美軍購118億美元，但AIT稍晚澄清，今年美國對台軍售「公布」數字是55.8億美元，兩造差距引發質疑。國防部發言人史順文表示，今年對美新增軍購總額為55.8億美元，其他細節不予評論。

酈英傑昨受邀發表專題演講指出，美國國務院亞太助卿史達偉日前談到美國政府解密的八一七公報和對台六項保證電報，都是美國政府的政策指導文件，對台灣遵守台灣關係法是美國民主、共和兩黨的共識，「對台灣的承諾不只是說說」，下任美國政府也是如此。台灣今年花118億美元購買美國防衛性武器；放眼明年，美國政府已通知國會52億美元軍售，還有更多在等國會同意。

酈英傑說，這些軍售對台灣的防衛很重要，有助台灣提升不對稱戰力，一旦完成，美國歷年來對台軍售超過700億美元。

中國時報報導，根據公開資料，美國今年為止對台軍售五次，累積金額為55.81億美元，包含MK48魚雷（Mod 6 AT）；愛國者三型飛彈零組件相關更換、維修、測試與後勤支援；海馬斯（HIMARS）多管火箭系統、增程型距外陸攻飛彈（AGM-84H／SLAM-ER）、F-16新式偵照莢艙；魚叉飛彈海岸防禦系統（HCDS）；MQ-9B「海上衛士」無人機。

根據國防部明年度預算書所揭露內容，陸軍明年將就「銳霆計畫」赴美召開會議，而「銳霆計畫」即是M109A6「帕拉丁」自走砲；駐美代表蕭美琴8月參加華府智庫座談也證實爭取向美國採購「智慧水雷」。這兩項軍備都尚未獲美方正式公告批准。