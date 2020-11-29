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國防部否認明年新增對美提出高額軍購案

記者洪哲政／台北29日電
美國在台協會（AIT）處長酈英傑日前公開表示，台灣已是公認全世界最大的美國武器採購國，這也是台灣花費最多購買美國武器的一年，明年美國政府已經通知國會還有軍售，他也說下任美國政府仍會履行台灣關係法。若完成採購，美國對台軍售超過700億美元。(取材自美國安全合作署官網)
美國在台協會（AIT）處長酈英傑日前公開表示，台灣已是公認全世界最大的美國武器採購國，這也是台灣花費最多購買美國武器的一年，明年美國政府已經通知國會還有軍售，他也說下任美國政府仍會履行台灣關係法。若完成採購，美國對台軍售超過700億美元。(取材自美國安全合作署官網)

美方主動宣稱台灣是全世界公認最大武器採購國，傳台灣明年將繼續對美提出高達52億美元的軍購案，但國防部今天否認此說。

美國在台協會（AIT）處長酈英傑日前公開表示，台灣已是公認全世界最大的美國武器採購國，這也是台灣花費最多購買美國武器的一年，明年美國政府已經通知國會還有軍售，他也說下任美國政府仍會履行台灣關係法。若完成採購，美國對台軍售超過700億美元。有媒體報導「台灣是美軍售最大買家，今年國人平均負擔台幣1.45萬元」。

國防部今天表示，美方今年就MK-48重型線導魚雷等7項對台軍售案，總金額55億餘美元，進行知會國會。美國依據「台灣關係法」及「六項保證」，對台供售防衛性武器，有助於強化我整體防衛戰力，確保台海及印太區域的和平與穩定，國防部表示感謝。

國防部說，今年我對美重大軍購案，仍有兩項待「知會國會」，國防部將會在美正式進行「知會國會」時，向國人說明。明年並無規劃新增對美提出52億美元的重大軍購項目。

國防部說，國軍防衛戰力的提升，武器裝備的籌獲，是以國防自主為優先，如無法短期獲得，則採軍購方式。國軍所有對外軍事採購預算，均依個案進度，分年編列適足預算，經立法院審議通過後，依核定預算執行相關作業，如期如質如預算獲得武器裝備。

台灣 美國 國防部

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