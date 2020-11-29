自美日英澳返台 可能流程及成本一次看

入境檢附核酸證明三種可能。資料來源／指揮中心，製表／陳婕翎

中央流行疫情指揮中心日前宣布12月起包含本國人之所有入境者須檢附三日內核酸檢驗陰性證明才能登機，昨釐清其實是三條路，改稱「並非強制要求有陰性報告者才能登機」，只是「希望提供航空公司參考」，但是如果「不符合三種例外情況、可取得證明而未取得，抵台後可視情況裁罰1萬到15萬台幣，不服可申訴」。至於陽性確診者，「必要時得申請專案返台」。

指揮中心所頒佈之例外條件的三種例外情況，第一種是屬於緊急協處，包括兩大類情形，首先是「二等親內的奔喪或重病探視」，例如父母或祖父母過世、入住加護病房，再者是「緊急就醫專案」，不過這除了須報請指揮中心同意，也要自費鉅款。之前於迦納確診之台商返國，是自費上千萬台幣聘請國外之國際緊急醫療專機，若能請到國內之專機，費用也要上百萬。

第二種情況是是從吐瓦魯國、紐埃、斐濟及東加這四個不能採檢的國家返台。第三種是屬於經指揮中心同意的部會專案、公務商務行程，在國外時間短且採取適當防疫措施。符合三情形，只要切結、按照航空公司規定搭乘班機、入境時自費採檢，採檢費用大約是5000到7000元台幣。

根據指揮中心為海外國人所指引的三條路，本報系越洋採訪目前人在美、日、英、澳且非屬上述三種例外的四位台灣人，探討12月起他們回台的流程及成本，以及對於現行規定的看法。

●美國：採檢方便、有保險 手續費新台幣500多元，沒保險最高2萬4000元

在美國的D小姐表示，美國的生技公司搶檢驗市場搶很兇，大家都在比快，大都市都沒有問題，甚至有開車排隊的得來速採檢站，偏鄉地區可能會比較麻煩。至於費用，不同保險付費方法不同，每一家的不同價錢，產品也不一樣，不過基本上沒症狀而要求採檢的也有給付，也沒有限制次數。

D小姐表示，價格方面，有保險公司旗下的醫院給所有保險人免費檢查，也有保險公司是只要打給醫生說想採檢，醫師開單給藥局，就可以去驗，但是要自付手續費大約20美元 （約新台幣500到600元），不過保險人平常每個月都要付高達好幾百美元的保費。

D小姐表示，在美國留學或工作的人都會有保險，沒保險的通常是沒有工作也沒有眷屬可以一起保險的人，所以會有些慈善團體會提供免費檢驗給低收入或沒保險者。如果沒保險也沒慈善補助，就要自費，價差蠻大的。

D小姐指出，今年7月左右的調查資料顯示，美國各州78家大醫院的檢測價格，從最便宜20美元到最貴850美元（約新台幣2萬4000元）都有，半數醫院檢測價格落在100到199美元（約新台幣2900到5700元），近兩成醫院的檢測價格超過200美元（約新台幣5700元）。另外也有檢驗包，可以自己買來在家採檢然後寄去的，這種也要大約120美金（約新台幣3400元）。

●日本 ：檢驗不含稅至少新台幣6000元，英文報告另計，中國試劑被詬病不準

人在日本東京的C小姐說，透過醫療院所介紹的有症狀者、接觸過患者的高危險群、保健所諮詢後認定有檢查必要的人，日本政府會給付檢驗費用；但如果是無症狀需要開證明這種，就全部自費。檢查費用最高有到40000日圓以上（約新台幣1萬1000元），還要另計10%消費稅（約新台幣400到1000元），目前查到最便宜的是含證明書23000日圓（約新台幣6300元）。

C小姐表示，如果要開英文證明書，大部分都要是5000日圓（約新台幣1365元），稅也要另計，通常最快當天或隔天就可以收到報告。日本大部分的醫療院所都同時提供唾液和鼻腔檢查，唾液檢查通常較快能拿到報告。聽說日本進口了很多中國製的檢驗試劑，但準確度很差，有醫師朋友就說他們醫院都不敢用中國試劑。

C小姐說，之前有過不少國人回日本後驗出陽性，被指揮中心說可能是偽陽性，照這樣的說法，「國外提供的檢驗報告是不是也有不準確的可能？那提供報告的意義就沒那麼高了不是嗎？」

C小姐算算，一家四口要回台，光檢查費用就至少十萬日幣（約新台幣2萬8000元），真的不便宜，這還不包括機票、回台後14天旅館費用，如果不是就醫探病奔喪之類的急事，或打算長期回台，例如帶小孩回去上學，真的不會想花那麼大成本回去。

●英國：自費採檢新台幣四五千元起跳、居家採驗包可能人工偽陰

人在英國的S小姐說，在英國，如果符合國家健康保險的給付條件，檢驗是免費，不過要等三天才有結果，而且不會有紙本報告，只有收到簡訊通知，或是在「NHS COVID-19 app」收到通知，想要紙本報告就要另外申請，但她也不清楚該如何申請。

S小姐表示，如果是為了跨國飛航所需的檢驗證明，就要自費採檢，費用通常都會超過100英鎊（約新台幣3700元），目前看到120英鎊（約新台幣4500元）、149英鎊（約新台幣5600元）都有，結果幾小時就出爐。買檢驗包在家自己採檢會便宜一些，但很可能會沒有採到正確部位的檢體，因為採檢對某些人來說感覺太痛了，英國大眾都說這種檢驗就是會有「人工偽陰」。

S小姐說，整個加起來，回國的整體費用真的是太貴了，現在英國飛台灣單程就要1000英鎊（約新台幣3萬8000元），比以前來回程還貴，還要加上後續住14天檢疫旅館，一天新台幣2500元，回來一趟加起來逼近新台幣8萬元。「台灣不是一直強調入境隔離檢疫14天是被證實最有效的作法嗎？現在拿了核酸檢查還是要隔離14天，真的好痛苦。」

●澳洲：檢驗通常不用錢，但約診才能拿到紙本報告

澳洲的S小姐表示，有澳洲居民身份才有健保，工作或旅遊都要另外保私人保險，如果有保險，基本上檢驗都不用自行付費。在澳洲各地政府的相關部門為確保檢驗費用不會成為就醫障礙，沒有錢檢驗者都會啟動一些個案處理機制，所以檢驗幾乎都是不用錢的。

S小姐說，麻煩的是，檢驗結果只有簡訊通知，如果需要紙本報告，要再去找不分科醫師（General Practitioner）約診才能開立。但在澳洲，醫師不是想看就看得到，都要預約，如果機票已預訂，約診時間有任何變卦，情況就會變得很緊張。

S小姐表示，「真的想不通為什麼要這麼做。是能為政府省到錢嗎？」S小姐猜測，台灣是不是像是扛著「防疫優等生」的這個招牌，壓力太大，導致「上面的人」只想著要全力降低風險，結果部份人的權益就這樣被犧牲掉了。